Pumas derrota 3-0 a Cancún FC en duelo amistoso de pretemporada

Con doblete de Uriel Antuna, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) derrotaron 3-0 a las Iguanas del Cancún FC, en juego amistoso que se realizó en el Estadio Andrés Quintana Roo, casa de los "reptiles", la tarde noche del sábado.

El duelo amistoso de pretemporada entre los felinos y las Iguanas arrancó con el ataque aguerrido de los Pumas, quienes acosaron la puerta de los "rectilianos".

Mientras los de casa jugaron al contra golpe con arribos por la zona central de su artillero José "Colo" Rodríguez, ataques que no fueron de peligro para la puerta de los universitarios.

Mientras los de Ciudad Universitaria, sin embargo, en un ataque por la lateral derecha por poco y cae el gol de la Iguanas en un disparo potente al segundo palo que el arquero de los Pumas con un elegante vuelo mando hacia afuera de su marco.

Sin embargo, fue al minuto 40 que los Pumas abrieron el marcador vía Kléber Carranza, en un tiro de larga distancia del jugador universitario. Con lo que las estructuras del estadio Andrés Quintana Roo se estremecieron con el grito de "!goooooool!". Anotación con la que se escuchó el grito de "!Goyaaa!".

Mientras la porra, La Malagua retumbó los tambores de guerra para motivar a los "reptiles", pese a ello los locales se fueron al descanso con el 1-0.

En el arranque del segundo tiempo, se escuchó el grito de "! Goyaa, cachun, cachun, cachun ra ra!", que estremeció de nueva cuenta la cueva de las Iguanas. Porras en las que se destacaban los de "Campeche VIP", "Cancún La Era", "Tláhuac", "cumbia cervecera Pumas" y "los de Chetumal".

Posteriormente, los de casa realizaron varios cambios en los que se destacó el de Fracisco Melendre por Paul Uscanga. Sin embargo, no hubo variación en el ataque de los locales, los cuales retrasaron líneas y solo mantuvieron en punta a "colo" Rodríguez.

Mientras los Pumas mantuvieron un ataque casi felino, sin embargo, se encontraron con una casi muralla china, que instalaron los quintanarrones en su puerta. Pese a ello, en un error defensivo fue Uriel Antuna, quien anotó el 2-0 al recibir la redonda en un pase filtrado en el área chica y solo punteó la redonda a la salidad del arquero local para anidarla en la puerta de los "reptiles".

De nueva cuenta fue el artillero de los Pumas Uriel Antuna, quien anotó un golazo de alfombra roja y caravana, al entrar con balón dominado al área chica rival, por la pradera derecha y con cañonazo cruzado puso la de gajos en el fondo de la red para el 3-0. Anotación con la que se volvió a escuchar el grito de "!goyaaaaa!". Finalmente, los universitarios se llevaron la victoria ante unos "reptilianos" que no supieron descifrar la defensiva de los visitantes y perdieron por 3-0.