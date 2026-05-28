Estas son las enfermedades que padece el actor Eleazar Gómez

Desde hace un tiempo, se ha comenzado a mencionar que Eleazar Gómez no está pasando por el mejor momento de su carrera. Algunas personas han asegurado que después de participar en el reality show de ‘La Granja VIP’, el actor comenzó a gastar todo el dinero que se ganó, por lo que tendría algunos problemas económicos.
Por si fuera poco, algunos exparticipantes han mencionado que no han tenido contacto con Eleazar Gómez, sumado a los problemas legales que enfrentó, algunos medios han comenzado a especular que tiene problemas de salud.
¿Qué problemas de salud tiene Eleazar Gómez?
Cuando estuvo en ‘La Granja VIP’, Eleazar Gómez reveló que fue diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) de grado cinco, cuando apenas tenía once años de edad, por lo que su madre lo trató desde ese momento.
También en años anteriores se comenzó a especular que Eleazar Gómez consumía sustancias ilícitas, así lo dio a conocer el periodista Gabriel Cuevas, aunque hasta la fecha, esa información nunca ha sido confirmada.
¿Eleazar Gómez tiene problemas de dinero tras ganar 'La Granja VIP'?
“Eleazar tiene unos problemas muy graves de drogas. Esa es la realidad de las cosas. Eleazar, cuando consume ese producto, que lo cambia, se vuelve otro”