Adam Sandler fue el encargado de unir a Taylor Swift y Travis Kelce

Después de estar varios meses comprometidos y con mucha incertidumbre sobre cómo sería su ceremonia, se dio a conocer que Taylor Swift y Travis Kelce se unieron en matrimonio, en una boda que está siendo llamada la mejor del siglo.

Se reveló que este evento fue el 3 de julio y fueron varias las celebridades que estuvieron presentes en la esperada boda, la cual ha sido tendencia todo el fin de semana.

Además, se confirmó que fue Nueva York la ciudad encargada de presenciar este evento. "JUST & MARRIED!" Revelan nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce Por medio de un comunicado, la relacionista pública y publicista de la cantante Tree Paine, confirmó que Taylor Swift y Travis Kelce, ya sin esposo de forma legal y reveló nuevos detalles sobre la gran boda.

Aunque hubo grandes invitados, la pareja al final eligió una ceremonia muy íntima en el altar, pues no tuvieron damas de honor ni padrinos, el hermano de la cantante, Austin Swift, fue el testigo de honor de Taylor, mientras que Jason Kelce hizo lo mismo por su famoso hermano, según lo que se puede leer en el comunicado.

Adam Sandler ofició la boda de la famosa pareja También se reveló que fue Adam Sandler el responsable de oficiar la ceremonia, mientras que el atuendo de la cantante y su ahora esposo, fueron hechos por el diseñador Christian Dior Haute Couture y Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones de mujer, hombre y alta costura de la marca.

Con esta unión, la pareja sella de amor, después de varios años de relación en donde han sido el centro de atención cada que tienen una aparición pública.