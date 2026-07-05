México vs Inglaterra: retrasan el partido por tormenta eléctrica en la CDMX

La intensa lluvia que cayó sobre la Ciudad de México obligó a modificar el horario del esperado duelo entre México e Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final del Mundial 2026. Las autoridades activaron el Protocolo de Tormenta Eléctrica para proteger a jugadores, cuerpo técnico, aficionados y personal operativo.

Como parte de las medidas preventivas, la organización informó que el calentamiento de ambas selecciones comenzará a las 18:05 horas, mientras que el silbatazo inicial quedó reprogramado para las 19:00 horas, una hora después de lo previsto originalmente.

2.50 pm.

Protocolo de tormenta eléctrica en el estadio. pic.twitter.com/TRHPXJvu91 — Alberto Lati (@albertolati) July 5, 2026

La decisión se tomó luego de que una tormenta acompañada de actividad eléctrica afectara la zona del estadio, lo que llevó a las autoridades y a los organizadores del torneo a priorizar la seguridad de todos los asistentes antes de permitir el desarrollo del encuentro.

El enfrentamiento entre México e Inglaterra es uno de los más esperados de los Octavos de Final, ya que el conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará avanzar a la siguiente ronda ante uno de los principales candidatos al título. La organización continuará monitoreando las condiciones meteorológicas para garantizar que el partido pueda disputarse con normalidad una vez que disminuya el riesgo.