Verónica Castro reaparece con tanque de oxígeno en la graduación de Cristian Castro

La celebración por la graduación de Cristian Castro tuvo un momento que llamó especialmente la atención de los asistentes: su madre, Verónica Castro, acudió a la ceremonia con un tanque de oxígeno suplementario y mostró dificultades para caminar.

La actriz llegó al evento acompañada por su hermano Fausto Sáenz y su mánager, Lila Solana. Su aparición ocurrió durante la segunda llamada de la ceremonia, donde estuvo presente para acompañar al cantante en un momento importante de su vida.

Cristian Castro termina la preparatoria a los 51 años

Después de aproximadamente dos años y medio de estudios, Cristian Castro concluyó la preparatoria a los 51 años. El cantante reconoció que se trataba de una meta que tenía pendiente y que decidió retomar sus estudios después de haber dedicado buena parte de su vida a la música.

Durante la ceremonia, realizada en un teatro del sur de la Ciudad de México, el intérprete recibió su diploma frente a familiares y amigos. El evento reunió a cerca de 500 personas.

Verónica Castro llega a la ceremonia de graduación de su hijo Cristián Castro; la actriz y cantante toma su lugar para apoyar a su hijo. 🤩✨#VLA, mañana a las 08:55 a.m. por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/meJDLn0nlf — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 13, 2026

Verónica Castro entregó regalos a los graduados

Además de acompañar a su hijo, Verónica Castro tuvo una participación especial como madrina de la generación. Para los 18 estudiantes que terminaron sus estudios preparatorianos preparó un detalle que entregó durante el festejo.

Los graduados recibieron una veladora bendecida y un rosario de plata como obsequio de la actriz, quien permaneció en el recinto para compartir con Cristian este momento.

Cristian Castro celebró con música

La ceremonia incluyó el Himno Nacional, mensajes de profesores y palabras de uno de los estudiantes en representación de la generación. Posteriormente llegó uno de los momentos más esperados por los asistentes: la presentación musical de Cristian.

El cantante interpretó tres canciones, entre ellas “Estudiar”, tema que dedicó a su madre y a sus compañeros, además de “Sueños” y “My Happiness”.

¿Qué quiere estudiar Cristian Castro?

Tras recibir su diploma, Cristian Castro aseguró que terminar la preparatoria representa apenas un paso dentro de sus planes académicos. El cantante expresó su intención de continuar con su formación y conseguir eventualmente un título universitario.

Entre las áreas que despiertan su interés mencionó la filosofía, psicología e historia del arte, por lo que dejó abierta la posibilidad de continuar estudiando después de completar esta etapa.