María Vargas: ¿quién es la jalisciense que representará a México en Miss Universo 2026?

Jalisco ya tiene representante para la próxima edición de Miss Universo. María Vargas se coronó como la nueva Miss Universo México 2026 y será la encargada de llevar la bandera mexicana al certamen internacional que se realizará en San Juan, Puerto Rico.

La representante de Zapopan, Jalisco, tiene 28 años y consiguió el título después de imponerse ante Mariana Macías, originaria de Michoacán, durante la competencia celebrada en Los Cabos, Baja California.

Además de su trayectoria en los concursos de belleza, María Vargas cuenta con una formación profesional en Negocios Internacionales, carrera que estudió en el CUCEA. También desarrolló un emprendimiento dedicado a la elaboración de productos originarios de Jalisco, con lo que mantiene un vínculo con su tierra natal.

La nueva reina mexicana también ha compartido parte de su filosofía personal. Para María Vargas, la naturaleza representa una fuente de inspiración y ha señalado que la conexión con ella le permite encontrar nuevas ideas y perspectivas.

Como parte de su preparación para la competencia, la jalisciense fortaleció habilidades relacionadas con pasarela, oratoria y desarrollo personal. También tomó clases de meditación, ejercicios mentales y herramientas para trabajar el manejo de las emociones. Además, habla inglés.

Durante la etapa final de Miss Universo México, Vargas destacó por su desempeño en las diferentes pruebas. En la presentación de vestido de gala, lució un diseño plateado acompañado de una capa que utilizó para crear un efecto visual durante su recorrido.

La jalisciense también sobresalió en la competencia de trajes de baño, donde apareció con un bikini oscuro durante la sesión realizada en Los Cabos. Su desempeño le permitió avanzar hasta convertirse en la ganadora de la noche.

En la ronda de preguntas, María Vargas habló sobre el valor de las mujeres y destacó la importancia del servicio y de la huella que cada persona puede dejar en los demás. También defendió la importancia de alzar la voz para abrir oportunidades que anteriormente permanecían cerradas.

Con su triunfo, la representante de Jalisco asumirá el reto de suceder a Fátima Bosch, quien consiguió para México la corona de Miss Universo 2025. Ahora Vargas buscará convertirse en la quinta mexicana que conquiste el título internacional.

El resultado final colocó a Mariana Macías, de Michoacán, en el segundo lugar; Fernanda Abaroa, de Guerrero, obtuvo la tercera posición; Génesis Vera, de Veracruz, terminó cuarta, mientras que Ximena Ochoa, representante de Ciudad de México, completó el Top 5.