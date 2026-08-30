Luis Chaparro es el quinto eliminado de ‘La Casa de los Famosos México’.

La quinta gala de eliminación de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ concluyó este domingo 30 de agosto con la expulsión de Luis Chaparro, quien no logró sumar los votos necesarios del público para mantenerse en la competencia, por lo que quedó fuera del show.

El influencer quedó fuera del programa, y su salida marca la mitad de la temporada, además de alterar de manera directa el balance de alianzas que se comenzaban a consolidar en los últimos días dentro del reality show. La eliminación de Chaparro sorprendió a sus fanáticos y parte del público.

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¿Cómo fue la eliminación de Luis Chaparro de LCDLFM?

Durante la jornada, Chaparro enfrentó en la placa a nominados de alto perfil que lograron asegurar su permanencia tras el recuento final de la audiencia. A pesar del continuo respaldo que el participante había recibido previamente por parte de sus seguidores en redes, el apoyo del público fue insuficiente para esta ocasión.

Tras el cierre del proceso de votación, Galilea Montijo anunció el nombre de Luis Chaparro como el participante eliminado de la noche. La salida del influencer de ‘La Casa de los Famosos México’ deja debilitado a su grupo más cercano, reconfigurando la estrategia de nominación para la siguiente semana.

Al despedirse de sus compañeros y llegar al foro principal, el ahora exhabitante agradeció el tiempo transcurrido en el programa y reflexionó sobre las dinámicas de convivencia que terminaron influyendo en su nominación y posterior eliminación. La competencia entra ahora en una fase de mayor tensión entre los participantes restantes.

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