Dan de alta a Lionel Richie tras someterse a pruebas del corazón.

El cantante estadounidense Lionel Richie fue dado de alta este miércoles 2 de septiembre tras permanecer tres días internado en un hospital de St. Louis, Missouri. El intérprete de 77 años había ingresado a la unidad de cuidados intensivos, luego de manifestar malestares físicos al término de una de sus presentaciones en vivo.

El artista presentó malestares durante su concierto en el anfiteatro The Muny, espacio en donde el músico solicitó una silla para terminar de cantar. La noticia de su hospitalización generó preocupación entre sus seguidores por lo que su salida del hospital ha dado paz a los fanáticos preocupados.

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¿Cuál es el estado de salud de Lionel Richie tras salir del hospital?

El percance que llevó a la hospitalización de Lionel Richie ocurrió la noche del pasado sábado 29 de agosto, durante la interpretación de su último tema, ‘All Night Long’, la estrella de la música se vio obligada a pedir una silla al equipo técnico y finalizar el espectáculo sentado tras reportar un cuadro de agotamiento y mareos.

Tras el evento, el artista ingresó al centro médico por cuenta propia para descartar complicaciones mayores. Durante su estancia en el hospital, el cuerpo médico realizó una batería de análisis de laboratorio con el fin de descartar posibles anomalías cardíacas, evaluando además si el malestar respondió a un episodio severo de deshidratación.

Los representantes del artista confirmaron su alta médica y aseguraron que se encuentra estable. El cantante retomará el calendario de su gira el próximo 26 de septiembre en la ciudad de San Francisco, California.

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