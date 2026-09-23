Presley Gerber: el tratamiento con ibogaína que realizó en Cancún antes de morir

La historia de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, vuelve a cobrar relevancia tras conocerse que meses antes de su muerte recibió tratamiento en México para enfrentar sus problemas de consumo de sustancias. El modelo tenía 27 años.

Gerber viajó a Cancún aproximadamente seis meses antes de su fallecimiento para someterse a un tratamiento con ibogaína, una sustancia psicoactiva que ha sido estudiada por sus posibles aplicaciones en casos de dependencia a ciertas sustancias. En Estados Unidos, su uso se encuentra restringido.

A través de sus redes sociales, el modelo había decidido hablar de manera abierta sobre sus problemas de adicción y el impacto que estos habían tenido en su vida. En una de sus publicaciones mostró parte del proceso previo al tratamiento y describió el miedo que sentía antes de enfrentarlo.

En el video que compartió, Gerber explicó que aquel momento representaba una confrontación con situaciones de las que había intentado escapar. También señaló que buscaba encontrar nuevamente un camino para recuperar el control de su vida y expresó su deseo de que aquella experiencia fuera la última vez que necesitara recurrir a un proceso de este tipo.

El modelo también había reconocido públicamente sus dificultades con los opioides y medicamentos de prescripción. En 2024 contó que había consultado con más de 15 psiquiatras y que, según su propio relato, recibió diferentes medicamentos sin contar con un plan de recuperación que considerara estructurado.

Entre los medicamentos que mencionó estuvieron antidepresivos y Xanax, que, de acuerdo con su testimonio, utilizó en el contexto de ataques de pánico. Sus declaraciones mostraron que llevaba tiempo intentando encontrar una alternativa para enfrentar sus problemas de consumo y salud emocional.

La publicación sobre el tratamiento recibió mensajes de apoyo de su familia. Cindy Crawford describió a su hijo como un guerrero que había atravesado momentos difíciles para reencontrarse consigo mismo, mientras Kaia Gerber expresó públicamente su orgullo por su hermano mayor.

La ibogaína que utilizó Presley proviene de la raíz del arbusto africano Tabernanthe iboga. La sustancia ha sido objeto de investigaciones relacionadas con la dependencia de opioides y otros posibles usos, aunque su utilización implica riesgos y requiere supervisión médica especializada.

Al momento de su muerte, Presley se encontraba nuevamente en un centro de rehabilitación, cuya ubicación no había sido revelada. Los primeros reportes señalaron que las circunstancias de su fallecimiento permanecían bajo investigación y que todavía no se había realizado la autopsia, por lo que no existía una causa definitiva establecida en la información disponible.