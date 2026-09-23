¿Qué se celebra hoy 23 de septiembre y qué Santo festeja este miércoles?

Este miércoles 23 de septiembre de 2026 se conmemoran distintas fechas internacionales, entre ellas el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una jornada dedicada a reconocer la importancia de estas lenguas para la comunicación y el ejercicio de los derechos de las personas sordas. La fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas.

Además, el calendario señala el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, así como el Día Internacional de la Bisexualidad. También coincide con el periodo en el que ocurre el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, aunque la fecha exacta puede variar entre el 22 y el 23 de septiembre.

¿Qué santo se celebra hoy 23 de septiembre?

La Iglesia católica dedica este día a San Pío de Pietrelcina, conocido popularmente como Padre Pío. La Arquidiócesis de México incluye su celebración en el santoral del 23 de septiembre.

Su nombre de nacimiento fue Francesco Forgione. Nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia, ingresó con los capuchinos y posteriormente fue ordenado sacerdote. Gran parte de su vida religiosa transcurrió en San Giovanni Rotondo, donde se dedicó a la dirección espiritual y a la atención de los fieles.

San Pío de Pietrelcina murió el 23 de septiembre de 1968 y fue canonizado por el papa Juan Pablo II en 2002. Su festividad quedó establecida precisamente en la fecha de su fallecimiento.

¿Qué santo se festeja este jueves 24 de septiembre?

Para este jueves 24 de septiembre, el santoral de la Arquidiócesis de México marca la celebración de Nuestra Señora de la Merced, también conocida como la Virgen de la Merced.

La advocación tiene sus orígenes en el siglo XIII y está vinculada con San Pedro Nolasco, quien fundó la Orden de Nuestra Señora de la Merced, dedicada a la redención de personas cautivas. La Arquidiócesis de México señala que la fiesta de Nuestra Señora de la Merced se celebra el 24 de septiembre.

En México, esta celebración también forma parte de diversas tradiciones religiosas y festividades comunitarias en distintas regiones del país.

¿Qué se celebra el jueves 24 de septiembre?

El 24 de septiembre también se conmemora el Día Marítimo Mundial, que se celebra cada año el último jueves de septiembre. En 2026 corresponde precisamente al 24 de septiembre. La fecha busca destacar la importancia del transporte marítimo y temas relacionados con la seguridad, la protección de los océanos y el desarrollo sostenible.

Asimismo, el 24 de septiembre es el Día Mundial de Investigación contra el Cáncer, una fecha dedicada a destacar la importancia de la investigación científica para mejorar la prevención, detección y tratamiento de esta enfermedad.

Santoral del 23 de septiembre

Además de San Pío de Pietrelcina, el santoral de este día recuerda a otros santos, beatos y mártires, entre ellos Santa Tecla de Iconio, San Lino y San Sosso de Misena.

Santoral del 24 de septiembre

Este jueves, la celebración principal corresponde a Nuestra Señora de la Merced, una advocación mariana cuya festividad se conmemora cada 24 de septiembre.