Huracán Polo baja a categoría 4: SMN alerta por lluvias intensas y oleaje de hasta 9 metros

El Huracán Polo se mantiene como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre, después de haber alcanzado la categoría 5 durante el martes.

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del ciclón se ubicó aproximadamente a 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

Polo presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de hasta 295 km/h y un desplazamiento hacia el norte a 4 km/h.

Aunque el centro permanece sobre el océano Pacífico, sus efectos mantienen bajo vigilancia a varias entidades del occidente y sur del país.

¿Qué estados tendrán lluvias por el Huracán Polo?

El SMN prevé este miércoles lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sur de Jalisco, Colima, el oeste y costa de Michoacán, así como en la costa y oeste de Guerrero.

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Para el oeste de Oaxaca se esperan lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

Las precipitaciones pueden provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones.

Oleaje podría alcanzar hasta 9 metros

Uno de los principales riesgos asociados con Polo será el aumento del oleaje.

El pronóstico contempla olas de entre 7 y 9 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, sin descartar valores superiores de manera puntual.

En Oaxaca y Jalisco se prevé oleaje de 2 a 3 metros.

También habrá vientos de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Para Jalisco y el oeste de Oaxaca se esperan rachas de entre 40 y 60 km/h.

SMN mantiene zonas de prevención y vigilancia

El SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

Además, continúa una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Protección Civil recomienda evitar playas, zonas de rompiente, ríos, arroyos y caminos inundados, además de mantenerse atento a posibles avisos de evacuación.

Aunque Polo perdió intensidad respecto al martes, cuando alcanzó la categoría 5, continúa como un huracán mayor y sus bandas nubosas mantienen condiciones para provocar afectaciones en tierra durante este miércoles.

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