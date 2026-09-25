Víctor Valverde: qué se sabe del cantante de “El Mayor de los Ranas” tras el ataque en Culiacán

El cantante Víctor Valverde pasó de convertirse en una de las nuevas figuras del regional mexicano a ocupar los titulares después de resultar herido durante un ataque armado registrado en un restaurante de Culiacán, Sinaloa.

El intérprete de “El Mayor de los Ranas” se encontraba en el establecimiento Tai Pak, ubicado en la zona de Tres Ríos, cuando ocurrió la agresión que dejó una persona muerta y siete más lesionadas, de acuerdo con el reporte de las autoridades estatales.

Valverde recibió un impacto de arma de fuego en el hombro izquierdo. Los reportes disponibles señalan que la lesión no pone en riesgo su vida y que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido si el cantante era el objetivo del ataque o si se encontraba en el restaurante cuando ocurrió la agresión.

¿Quién es Víctor Valverde?

Con apenas 21 años, Víctor Valverde se ha convertido en uno de los representantes de la nueva generación del regional mexicano.

El cantante es originario de El Dorado, Sinaloa, aunque creció en Culiacán. Antes de dedicarse por completo a la música tuvo distintos trabajos, entre ellos como albañil, recolector de basura y pepenador.

Su acercamiento a la música comenzó durante la adolescencia, cuando aprendió a tocar la guitarra y empezó a publicar interpretaciones y canciones en redes sociales.

Aquellos videos le permitieron construir una audiencia en internet hasta que su carrera tomó mayor impulso con el lanzamiento de temas que posteriormente alcanzaron millones de reproducciones.

“El Mayor de los Ranas” lo llevó a la fama

El mayor éxito de Víctor Valverde llegó con “El Mayor de los Ranas”, canción que se convirtió en uno de sus principales referentes y que acumuló más de mil millones de reproducciones en plataformas digitales, según los reportes citados por medios especializados.

El tema también cuenta con una versión en vivo junto a Grupo Marca Registrada, colaboración que contribuyó a ampliar su alcance entre los seguidores del regional mexicano.

La canción llegó además a figurar entre los contenidos musicales más reproducidos en YouTube durante 2025.

Sobre el origen de la composición, distintos reportes han señalado que estaría relacionada con René Arzate García, “La Rana”, identificado en reportes oficiales de Estados Unidos como un presunto integrante del crimen organizado. Esta referencia corresponde a versiones sobre la inspiración del tema y no implica que el cantante tenga relación con actividades delictivas.

Víctor Valverde también fue reconocido por Billboard

El crecimiento de su carrera llevó a Billboard a incluir a Víctor Valverde entre los artistas a seguir durante 2025, como parte de la nueva generación que está ganando espacio dentro de la música regional.

Su crecimiento se ha apoyado principalmente en las plataformas digitales, donde sus canciones y videos han logrado llegar a una audiencia cada vez mayor.

¿Qué se sabe del ataque contra Víctor Valverde?

Antes del ataque, el cantante había mostrado actividad en Instagram, donde compartió contenido relacionado con su música.

Posteriormente ocurrió la agresión en el restaurante de Culiacán. Valverde fue atendido inicialmente por paramédicos y después trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los reportes disponibles indican que el cantante se encuentra fuera de peligro, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa realiza las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes participaron en la agresión.