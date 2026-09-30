¿De qué murió Otto Sirgo? Su hija Valerie habla de la causa de su fallecimiento

Otto Sirgo atravesó días delicados antes de su muerte, ocurrida el martes 29 de septiembre a los 79 años. Su hija, Valerie Sirgo, compartió algunos detalles sobre el estado de salud que presentó el actor durante sus últimos días y señaló que su padre se encontraba cansado.

De acuerdo con las declaraciones de Valerie, el intérprete tuvo que ser hospitalizado durante un breve periodo, aunque posteriormente pudo regresar a casa y permanecer acompañado por su familia. La hija del actor explicó que, aunque “estuvo malito”, logró salir del hospital y pasar sus últimos momentos junto a sus seres queridos.

Al referirse a su estado de salud, Valerie mencionó que su padre presentó una pequeña falla o deficiencia en el corazón. Sin embargo, la familia no ofreció mayores detalles sobre el diagnóstico ni precisó si esta condición estuvo directamente relacionada con su fallecimiento.

Hasta el momento, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmaron la muerte de Otto Sirgo, pero no informaron oficialmente la causa del deceso. Por ello, cualquier explicación sobre una relación directa entre el problema cardíaco mencionado por Valerie y la muerte del actor debe tomarse con cautela.

Valerie también recordó que su padre estaba cansado en los últimos días, aunque permaneció cerca de su familia. Según su relato, después de la hospitalización Otto Sirgo regresó a casa, donde sus seres queridos pudieron acompañarlo antes de su partida.

La muerte del actor causó reacciones entre compañeros y seguidores, quienes recordaron una trayectoria de más de cinco décadas en televisión, cine y teatro. Sirgo fue reconocido por sus participaciones en producciones como Rosa Salvaje, Lazos de amor, Los ricos también lloran, Niña amada mía y Sortilegio.

Su fallecimiento deja a la televisión mexicana sin uno de sus rostros más reconocidos. Mientras la familia comienza a organizar su despedida, las declaraciones de Valerie permiten conocer un poco más sobre los últimos días del actor y el estado de salud que enfrentó antes de morir.