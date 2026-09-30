Lluvias arrasan 160 hectáreas de maíz en Hopelchén; pérdidas rozan los 2 mdp

Las fuertes lluvias que azotaron durante siete horas el municipio de Hopelchén provocaron la inundación de alrededor de 160 hectáreas de cultivos de maíz en el ejido Yaxché Akal.

Las corrientes de agua y los fuertes vientos derribaron las plantas que ya se encontraban en proceso de espigamiento, ocasionando daños que los productores consideran pérdida total y que representarían un impacto económico de casi dos millones de pesos para unos 50 campesinos.

Los productores Luciano Dzib Aké, José Antonio Dzib Gonzá- lez y Román González Hoyos explicaron que las lluvias comenzaron alrededor de las 17:00 horas del lunes y concluyeron en los primeros minutos de ayer martes, es decir, se prolongaron durante casi siete horas en esta región noroeste del municipio.

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Los productores señalaron que la mañana de este martes acudieron a sus sembradíos y encontraron los cultivos bajo el agua. Explicaron que las fuertes corrientes descendieron de los cerros y se

concentraron en las zonas bajas.

Luciano Dzib Aké, quien también es comisario ejidal de la comunidad, indicó que los cultivos prácticamente están destruidos, debido a que las plantas no solo fueron afectadas por las corrientes de agua, sino también por los fuertes vientos que las derribaron.

Explicaron que estos cultivos corresponden a una segunda siembra realizada en agosto, luego de que la primera, establecida en junio, se perdiera por falta de agua a consecuencia de la fuerte y prolongada sequía que afectó la región durante julio y parte de agosto.

Los productores revelaron que la inversión por hectárea fue de aproximadamente 12 mil pesos, sin considerar la mano de obra, por lo que consideran difícil recuperar lo invertido, debido a que las plantas fueron derribadas por la fuerza de los vientos y las corrientes de agua, quedando tendidas en el suelo cuando se encontraban en etapa de crecimiento y en proceso de espigamiento.

“Para nosotros es un siniestro, porque las plantas están acostadas y, con las corrientes de agua,

es difícil que se recuperen. Aunado a ello, el estancamiento del agua va a sancochar las plantas, dado que seguramente bajará muy lentamente”, expuso José Antonio Dzib González.

Harán limpieza

Dijo que las plantas tenían una altura de entre uno y 1.5 metros y se encontraban en proceso de crecimiento, por lo que gran parte de ellas aún no tenía mazorcas. Los productores señalaron que se organizarán para limpiar el tramo inundado y despejar el cauce natural del agua, con el objetivo de evitar futuras inundaciones.

Asimismo, indicaron que ya

notifi caron lo ocurrido al ingeniero Cornelio Pech Chan, coordinador del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para que los daños sean considerados dentro del **Programa

de Seguro Agrícola Catastrófi co**.

Finalmente, los campesinos se- ñalaron que la superfi cie afectada es la única que tenían sembrada y que no cuentan con otros cultivos de maíz en proceso de producción