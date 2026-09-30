Alarma por supuesto explosivo provoca desalojo de primaria de Playa del Carmen

Un presunto artefacto explosivo colocado en el baño de una escuela primaria en Playa del Carmen provocó la movilización de los cuerpos de emergencia para realizar el desalojo de los alumnos, lo que generó una crisis en la población escolar y padres de familia.

De acuerdo a los primeros datos preliminares, presuntamente un alumno del quinto grado de primaria de la escuela “Independencia de México” ubicada en el fraccionamiento Villas del Sol en Playa del Carmen, había amenazado explotar el plantel, ya que había colocado un artefacto explosivo, al interior de los sanitarios.

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Aunque más tarde, las autoridades confirmaron que se trató de una fuga de gas doméstico en una de las casas habitacionales aledañas al plantel escolar, sin embargo, la alerta provocó tremenda movilización de los cuerpos de emergencia y el desalojo de los estudiantes.

En un inicio trascendió que luego de las amenazas donde supuestamente un alumno había colocado un artefacto explosivo, personales educativo, reportó los hechos a las autoridades municipales, a través del 911, informando una posible explosión dentro del plantel escolar.

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Minutos después de recibir la llamada elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, de la Secretaría de Protección Civil así como el cuerpo de paramédicos, se movilizaron con rapidez para verificar los hechos, por su parte, los padres de familia se presentaron en el plantel para recoger a sus hijos ante la presunta amenaza.

Según testigos, los menores entraron en pánico al saber que al interior de los servicios sanitarios había un artefacto casero, ante ese escenario los escolares abandonaron las instalaciones del plantel para proteger su integridad física.