¿Quién es Renata Vaca, actriz que da vida a Emilia Sauri en Mal de Amores y que está conquistando Netflix?

El rostro de Renata Vaca ahora aparece en millones de pantallas gracias a Mal de Amores, la nueva producción de Netflix inspirada en la novela de Ángeles Mastretta. En la serie, la actriz interpreta a Emilia Sauri, una joven cuya vida queda marcada por la Revolución Mexicana, pero también por sus propios conflictos sentimentales y personales.

Aunque para muchos espectadores su nombre comenzó a cobrar mayor relevancia con esta producción, la actriz ya cuenta con una trayectoria en cine, televisión y plataformas digitales, además de una experiencia internacional que incluye una de las franquicias de terror más conocidas.

¿Cuántos años tiene Renata Vaca?

Renata Vaca nació en la Ciudad de México el 26 de marzo de 1999. Actualmente tiene 27 años y, aunque su edad es conocida públicamente, no existe información confirmada sobre cuál es su estatura exacta.

Antes de consolidarse como actriz en producciones de mayor alcance, Vaca comenzó a ganar popularidad gracias a sus apariciones en Internet, donde encontró una primera plataforma para mostrar su talento frente a las cámaras.

Renata Vaca y su paso por Qué Parió!

Uno de los primeros proyectos que ayudó a que el público identificara a Renata Vaca fue el canal mexicano Qué Parió!, donde formó parte del elenco que participaba en distintos sketches y contenidos de comedia.

Durante esa etapa era conocida como “Reni” y apareció de manera recurrente en los videos del canal. Sin embargo, después de un tiempo decidió buscar nuevas oportunidades y enfocar su carrera en su objetivo de convertirse en actriz dentro de producciones de mayor alcance.

¿En qué películas y series ha trabajado Renata Vaca?

El debut cinematográfico de Renata Vaca ocurrió en 2018 con Lady Rancho, película en la que interpretó a una joven que ayudaba a la protagonista a descubrir una forma de vida distinta a la que conocía.

Ese mismo año también participó en Clases de historia, mientras que posteriormente sumó otros trabajos como Bonded (2020). En televisión formó parte de producciones como La reina soy yo (2019) y Rosario Tijeras (2019).

Su trayectoria comenzó a adquirir una dimensión internacional en 2022, cuando se integró al elenco de Saw X, la décima película de la popular franquicia de terror.

Renata Vaca interpreta a Emilia Sauri en Mal de Amores

Actualmente, uno de los proyectos más importantes de su carrera es Mal de Amores, donde asumió el papel principal de Emilia Sauri.

La historia sigue a una joven que vive durante un periodo de grandes transformaciones en México y que debe enfrentarse tanto a los acontecimientos de la Revolución Mexicana como a sus propios sentimientos y decisiones.

Con este papel, Vaca se coloca al frente de una producción de Netflix basada en una de las novelas más reconocidas de Ángeles Mastretta, lo que representa un nuevo paso en su carrera.