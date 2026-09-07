Celulares en México recibirán nueva Alerta Máxima por huracanes, inundaciones e incendios

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) actualizó la regulación del sistema de alertamiento celular en México para incorporar una nueva Alerta Máxima destinada a fenómenos naturales distintos de los sismos.

La modificación comenzará a implementarse durante el último trimestre del año, una vez que las compañías de telefonía celular concluyan las adecuaciones técnicas necesarias en sus sistemas.

La nueva modalidad tendrá un sonido diferente al de la alerta sísmica, mientras que el mecanismo que actualmente se utiliza para avisar sobre terremotos mantendrá sin cambios su funcionamiento y tono característico.

¿Para qué fenómenos naturales servirá la nueva Alerta Máxima?

La regulación permitirá emitir alertas ante riesgos como huracanes, inundaciones, incendios, actividad volcánica y deslaves, entre otros fenómenos que puedan representar un peligro inmediato para la población.

El objetivo es que las autoridades puedan advertir con rapidez cuando exista una situación que requiera medidas de protección, evacuación o resguardo.

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La alerta aparecerá de manera inmediata mediante una ventana emergente en la pantalla del teléfono.

También habrá Avisos de Protección Civil en celulares

Además de la Alerta Máxima, la CRT incorporará Avisos de Protección Civil para informar con mayor anticipación sobre condiciones que puedan representar riesgos.

Estos mensajes podrán utilizarse ante lluvias severas, frentes fríos extremos, olas de calor o mala calidad del aire, incluso con horas o días de anticipación.

También servirán para comunicar indicaciones después de una emergencia y dar seguimiento a las medidas de protección.

¿Se necesitará internet o saldo para recibir las alertas?

No. La recepción de los mensajes no dependerá de tener saldo ni conexión a internet.

Por razones de seguridad, las alertas tampoco podrán ser desactivadas por los usuarios.

Los Avisos de Protección Civil utilizarán el sonido configurado en el dispositivo para los mensajes SMS, mientras la nueva Alerta Máxima contará con un tono específico distinto al de la alerta sísmica.

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Se fortalece el sistema de alertamiento celular para proteger a la población ante fenómenos naturales.

Además de la Alerta Máxima por Sismo, los celulares recibirán alertas con un sonido distinto para otros fenómenos naturales, así como mensajes de la… pic.twitter.com/nwVOWvgLwS — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 6, 2026

¿Cuándo comenzará a funcionar el nuevo sistema?

La implementación tecnológica está prevista para el último trimestre de 2026.

Antes de que entre en operación, los proveedores de telefonía celular deberán realizar las adaptaciones técnicas correspondientes para garantizar que los mensajes lleguen de forma inmediata a los dispositivos compatibles.

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