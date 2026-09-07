Detienen a alcalde de Esperanza, Puebla, y ocho personas más durante Operativo Enjambre

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que nueve personas fueron detenidas en Esperanza, Puebla, como resultado de un operativo simultáneo en el que se ejecutaron 23 órdenes de cateo.

Entre los detenidos se encuentran Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

De acuerdo con Harfuch, los detenidos estarían vinculados con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

¿Qué aseguraron durante los cateos en Esperanza?

El titular de la SSPC detalló que durante las acciones fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, además de 52 cargadores.

También fueron decomisados 11 vehículos, de los cuales cuatro contaban con blindaje y uno tenía blindaje artesanal y torreta.

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Las autoridades localizaron además ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

¿Qué autoridades participaron en el Operativo Enjambre?

Harfuch señaló que el despliegue fue realizado de manera coordinada por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia y apoyo de autoridades estatales.

El funcionario agregó que la operación forma parte de la política de “cero impunidad” instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También detienen a alcalde de Tepeyahualco

Harfuch informó que esta acción se suma a la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Las autoridades federales consideran que ambas operaciones afectan la capacidad operativa y posibles redes de protección de organizaciones criminales que actúan en la región.

En Puebla, como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, @FGRMexico ,@SSPCMexico y la @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, ejecutaron simultáneamente 23 órdenes… pic.twitter.com/RMNV6jNq56 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 7, 2026

Gobierno busca reducir robos y extorsiones en carreteras

El secretario sostuvo que estos golpes tendrán impacto en delitos como el robo al autotransporte de carga y pasajeros, el robo en carreteras y la extorsión.

También agradeció el respaldo del gobierno de Puebla durante el despliegue.

Las personas detenidas deberán enfrentar el proceso correspondiente ante las autoridades ministeriales, que determinarán su situación jurídica.

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