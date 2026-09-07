Preparan la renovación del trenecito del Centenario de Mérida con el cambio de seis kilómetros de rieles

El trenecito del Zoológico del Centenario, uno de los atractivos más tradicionales de Mérida, conservará su esencia y continuará funcionando con un sistema similar al actual, pero tendrá nuevos rieles como parte de un proyecto para mejorar la seguridad de los usuarios.

La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada informó durante su conferencia matutina semanal que se contempla sustituir alrededor de seis kilómetros de rieles a lo largo del recorrido del trenecito.

Explicó que la atracción no será convertida a un sistema eléctrico, por lo que mantendrá las características que durante años la han convertido en uno de los atractivos tradicionales del Centenario.

La inversión todavía no está definida, aunque la presidenta municipal estimó que podría ser de alrededor de seis millones de pesos. El proyecto deberá someterse a un proceso de licitación pública, por lo que los trámites correspondientes comenzarán próximamente.

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Patrón Laviada señaló que los trabajos se realizarán por etapas, con el objetivo de evitar el cierre completo del Parque Zoológico del Centenario mientras se lleva a cabo la renovación.

La intención es que hacia finales de año ya exista un avance importante en las obras. La alcaldesa también adelantó que el Ayuntamiento prepara una sorpresa relacionada con este espacio, aunque por el momento no reveló mayores detalles.

La renovación busca mantener uno de los elementos más representativos del parque, pero al mismo tiempo atender las condiciones de seguridad de una atracción que ha permanecido fuera de servicio después de varios incidentes registrados este año.

Los incidentes que llevaron a suspender el trenecito

El proyecto de renovación llega después de una serie de percances ocurridos entre finales de abril y principios de mayo.

El 26 de abril de 2026, una de las locomotoras se salió de los rieles y terminó volcada durante su recorrido. De acuerdo con el Ayuntamiento de Mérida, el accidente ocurrió después de que se desprendiera la parte delantera de la máquina, conocida como “quita piedras”, lo que provocó que la locomotora se atorara y volcara. El percance dejó personas lesionadas.

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Apenas una semana después, el 3 de mayo, se registró un segundo percance, esta vez considerado menor y relacionado con un vagón. No hubo personas lesionadas, pero el Ayuntamiento decidió suspender indefinidamente el servicio para proteger a los visitantes y sustituir la locomotora.

Posteriormente, el Ayuntamiento mantuvo bajo análisis distintas alternativas para rehabilitar el trenecito y determinar la opción más segura. En agosto, todavía se estudiaban las posibilidades para volver a ponerlo en funcionamiento, con la condición de que no regresara al servicio hasta tener certeza sobre su seguridad.

Con el nuevo proyecto anunciado por la alcaldesa, el trenecito del Centenario conservará su carácter tradicional, pero contará con una renovación de sus vías como parte de las medidas para reducir riesgos y permitir que vuelva a recorrer el parque con mejores condiciones de seguridad.