“Han pasado tres trienios y no hacen nada”: denuncian abandono de calle en Champotón

Vecinos de la colonia El Arenal denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra la calle 18 A debido a los problemas de encharcamientos y numerosos baches, así como del vertimiento de aguas con malos olores provenientes del edificio de la mielera de Champotón.

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José del Carmen Sánchez estimó que estos problemas llevan más de nueve años, donde las autoridades en turno no han hecho nada para resolver la situación. Han pasado tres trienios de gobierno y nada que hacen algo, acuñó.

El declarante explicó que en esta temporada de lluvias esta calle, literal, se va a pique, mientras que los numerosos baches perjudican a la vialidad.

El agua en esta zona tarda hasta tres días en drenarse. Aquel vado que tenemos más adelante queda cubierto de agua, exclamó.

Sobre el edificio de la mielera, José del Carmen comentó que cuando lavan los tambores de miel, toda el agua se vierte a la calle, dejando malos olores. La mielera avienta tanta agua, se viene por la 55 y corre a la 18 A. Se ha reportado, pero hacen caso omiso las autoridades, concluyó.

Tras un recorrido por este lugar, se abordó a otros vecinos, quienes consideraron que el mayor problema son los malos olores derivados de las descargas de aguas sucias que vierte a la calle el edificio de la mielera de Champotón.

JGH