Solicitan oficina de atención y afiliación para Morena en José María Morelos

El autonombrado dirigente municipal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el municipio, Luis Arjona May, consideró necesario que el partido cuente con una oficina en esta ciudad para afiliación y para que la gente de las comunidades llegue a exponer alguna inquietud o una situación donde pueda recibir apoyo para atender sus necesidades.

Indicó que la última vez que se hizo afiliación en el partido fue en el 2014, cuando se manejaba el Sistema Nacional de Registro de Afiliación.

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Puntualizó que esa vez se registraron 700 ciudadanos del municipio, de los cuales, señaló, ninguno de los que hoy gobierna en el municipio y que dicen ser de Morena están en la lista de afiliados.

Recordó que el partido maneja a nivel nacional como 7 mil millones de pesos de participación, pero ese dinero no se distribuye para que los comités, tanto estatales como municipales, puedan rentar un local y tener sus oficinas ahí.