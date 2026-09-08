Comparten en redes el momento en que Gala Montes abandonó ‘La Casa de los Famosos México’

Durante este martes 8 de septiembre, Gala Montes se volvió tendencia tras darse a conocer que abandonaría ‘La Casa de los Famosos México’ por decisión propia. La noticia fue compartida por la producción en sus redes sociales y generó gran sorpresa entre el público que esperaba verla brillar dentro del show.

Tras darse a conocer su salida de la competencia, tanto los compañeros como el público cuestionaron las razones detrás de esto. Si bien, no se ha dado a conocer las razones de su abandono, se ha compartido en redes sociales el momento en donde la también influencer salió de la competencia.

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¿Cómo fue que Gala Montes abandonó ‘La Casa de los Famosos México’?

Fue la cuenta oficial de Instagram de ‘La Casa de los Famosos México’ la encargada de compartir el momento exacto en el que Gala Montes salió de la casa y abandonó el reality show a solo dos días de su ingreso, recordando que la actriz ingresó para tomar el lugar de Aldo Rendón quién salió por temas médicos.

En el clip compartido por la producción del show, se puede apreciar a Gala Montes portando un vestido blanco y subiendo por las escaleras hacia la puerta que lleva al campo, zona en la que se realizan las pruebas. El clip tuvo atención inmediata por los usuarios, pues en poco menos de 20 minutos sumó más de 3 mil likes.

La salida de Gala Montes ha dejado un gran vacío dentro de la competencia de la cuarta temporada del reality show. Los seguidores de la artista deseaban verla interactuando con el resto de los participantes, sin embargo, su repentina salida ha dejado al público y seguidores cuestionando las razones detrás de esto.

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