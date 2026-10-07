Lluvia de meteoros Dracónidas 2026: esta es la mejor hora para verla desde México

El cielo nocturno de octubre tendrá una cita especial para los amantes de la astronomía. La lluvia de meteoros Dracónidas alcanzará su punto máximo durante la noche del 8 de octubre, por lo que quienes quieran observar sus destellos deberán estar atentos desde las primeras horas después del anochecer.

Este fenómeno es conocido por presentar meteoritos de movimiento lento y por registrar, en algunas ocasiones, repentinos aumentos en su actividad. Aunque este año se esperan alrededor de cinco meteoros por hora, las condiciones del cielo pueden hacer que la experiencia sea especialmente atractiva.

¿Cuándo será el máximo de las Dracónidas?

La actividad máxima de las Dracónidas está prevista para el 8 de octubre de 2026. De acuerdo con la información citada de Star Walk, en México el punto máximo ocurrirá alrededor de las 19:00 horas.

Sin embargo, quienes quieran disfrutar del fenómeno no necesitan esperar exactamente hasta ese momento. La recomendación es comenzar la observación al anochecer, ya que las mejores condiciones se presentarán durante las primeras horas de la noche.

Para intentar localizar los meteoros no será necesario utilizar telescopios. Lo más importante será buscar un sitio con poca contaminación lumínica, alejado de las luces de las ciudades, y mirar hacia la zona alta del cielo.

¿Cuántos meteoros podrán verse?

Durante el máximo de la lluvia de meteoros Dracónidas se calcula una actividad cercana a los cinco meteoros por hora.

A diferencia de otras lluvias, las Dracónidas destacan porque sus meteoros pueden desplazarse de manera relativamente lenta y dejar trazos luminosos que pueden distinguirse durante algunos instantes.

Además, esta lluvia tiene una característica particular: ocasionalmente registra estallidos de actividad, aunque estos episodios no ocurren todos los años y no pueden garantizarse para una fecha determinada.

¿Cuál es el origen de las Dracónidas?

Las partículas que generan este espectáculo proceden del cometa 21P/Giacobini-Zinner, un objeto que completa una vuelta alrededor del Sol aproximadamente cada 6.6 años.

Cada vez que el cometa atraviesa las regiones internas del sistema solar deja pequeñas partículas de polvo en su trayectoria. Cuando la Tierra cruza esa zona, algunos de esos fragmentos ingresan a la atmósfera y producen los destellos que conocemos como meteoros.

El cometa también tiene un lugar destacado en la historia de la exploración espacial. En 1985, la sonda International Cometary Explorer (ICE) atravesó su cola de plasma, convirtiéndose en la primera nave espacial en visitar este cometa.

¿Qué otros objetos podrán verse el 8 de octubre?

La noche del 8 al 9 de octubre ofrecerá más oportunidades para observar el cielo. Uno de los protagonistas será Saturno, que podrá identificarse después de que oscurezca como un punto de luz de tonalidad amarillenta.

En condiciones adecuadas, también será posible localizar a simple vista la galaxia de Andrómeda, siempre que el lugar de observación tenga un cielo suficientemente oscuro.

Otro objeto que podrá distinguirse será el cúmulo de las Pléyades, ubicado en la constelación de Tauro y reconocible por su apariencia de pequeño grupo compacto de estrellas.

¿Cómo disfrutar mejor de las Dracónidas?

Para tener mayores posibilidades de observar la lluvia de meteoros, lo recomendable será alejarse de las zonas con demasiadas luces artificiales y buscar un espacio abierto con una vista amplia del cielo.

No será indispensable contar con equipo especializado. Una vez que la vista se adapte a la oscuridad, bastará con observar con paciencia la bóveda celeste durante las primeras horas de la noche.

Así que el 8 de octubre será una buena oportunidad para salir al exterior y mirar hacia el cielo en busca de las Dracónidas, mientras otros objetos astronómicos como Saturno, Andrómeda y las Pléyades completan el espectáculo.