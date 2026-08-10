Lluvia de estrellas Perseidas 2026: cuándo y cómo ver el espectáculo esta semana

Si eres de quienes disfrutan mirar el cielo nocturno, esta semana habrá una buena razón para alejarte de las luces de la ciudad. La lluvia de meteoros de las Perseidas alcanzará su punto máximo entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, con condiciones que podrían favorecer una de las mejores observaciones del año.

El fenómeno podría ofrecer entre 50 y 100 meteoros por hora en condiciones ideales, de acuerdo con estimaciones de la NASA. Desde sitios rurales, la Sociedad Estadounidense de Meteoros calcula que podrían observarse alrededor de 30 a 50 meteoros por hora.

¿Por qué ocurren las Perseidas?

Las conocidas estrellas fugaces aparecen cuando pequeñas partículas de polvo y restos dejados por un cometa atraviesan la atmósfera terrestre a gran velocidad. El contacto con los gases de la atmósfera produce los destellos que podemos observar desde la superficie.

En el caso de las Perseidas, las partículas proceden del cometa 109P/Swift-Tuttle, un cuerpo helado que completa una vuelta alrededor del Sol aproximadamente cada 133 años.

Las observaciones de esta lluvia de meteoros se remontan a más de 2 mil años, por lo que se trata de uno de los espectáculos astronómicos conocidos desde tiempos antiguos.

La Luna nueva ayudará a ver más meteoros

Uno de los factores que favorecerá la observación durante el máximo será la presencia de una Luna nueva. Al no haber luz lunar intensa, el cielo permanecerá más oscuro y será más sencillo distinguir los destellos.

Esta condición resulta especialmente favorable para quienes busquen observar las Perseidas desde lugares alejados de las grandes ciudades, donde la contaminación lumínica suele dificultar la visibilidad de los meteoros.

¿Cuál es el mejor momento para ver las Perseidas?

Aunque algunos meteoros pueden aparecer desde que oscurece, las mejores condiciones de observación se esperan entre la medianoche y el amanecer.

La constelación de Perseo estará ubicada en una zona alta del cielo del norte y desde allí parecerá que parten los meteoros. No es necesario utilizar telescopio o binoculares: basta con encontrar un sitio oscuro y despejado.

Los especialistas recomiendan permanecer al aire libre durante unos 30 minutos para permitir que los ojos se adapten a la oscuridad. También conviene evitar mirar constantemente el teléfono, ya que la luz de la pantalla puede dificultar esa adaptación.

¿Dónde se pueden ver mejor?

Para disfrutar del espectáculo es recomendable buscar un lugar sin nubes y alejado de las luces artificiales. Mientras más oscuro sea el cielo, mayores serán las posibilidades de detectar meteoros débiles.

No hace falta localizar exactamente la constelación de Perseo para disfrutar del fenómeno. Lo importante es tener una vista amplia del cielo y permanecer atento durante varios minutos.

Este año, además, las Perseidas llegan acompañadas por otros acontecimientos astronómicos, entre ellos un eclipse solar total visible en algunas regiones y una alineación de varios planetas.

Así que esta semana vale la pena levantar la mirada: entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, el cielo podría convertirse en el escenario de decenas de brillantes meteoros.