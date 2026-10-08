Anne Carson: las obras que debes leer de la nueva Premio Nobel de Literatura 2026

Anne Carson se convirtió este jueves en la Premio Nobel de Literatura 2026, después de que la Academia Sueca reconociera su “obra audaz e inventiva”, caracterizada por establecer un diálogo entre la tradición clásica y las nuevas formas de la literatura contemporánea. La autora canadiense, de 76 años, ha construido una trayectoria difícil de clasificar, en la que conviven poesía, ensayo, traducción, ficción y estudios sobre la literatura grecolatina.

Aunque suele hablarse de sus libros como novelas, poemarios o ensayos, Carson ha desafiado deliberadamente las categorías literarias tradicionales. Por ello, para conocer su universo después del Nobel, existen algunas obras fundamentales que permiten acercarse a los temas que han definido su carrera: el amor, el deseo, la pérdida, la identidad, la belleza y los mitos de la Antigüedad.

Autobiografía de Rojo

Si hay un libro por el que conviene comenzar, es “Autobiografía de Rojo”, publicada originalmente en 1998. Se trata de una novela en verso que retoma el antiguo mito de Gerión, un monstruo de tres cuerpos relacionado con el héroe griego Heracles.

Carson transforma esta historia clásica en una narración contemporánea y convierte a Gerión en un joven que intenta comprender su identidad, su sexualidad y sus sentimientos. La relación con Heracles se convierte en el centro de una historia marcada por el deseo, el amor y el dolor.

La obra es considerada una de las mejores puertas de entrada al universo de Carson porque combina mitología, poesía y narrativa sin comportarse como una novela tradicional.

Red Doc>

Quienes disfruten Autobiografía de Rojo pueden continuar con “Red Doc>”, publicada en 2013 y concebida como una continuación que retoma a sus personajes desde una perspectiva diferente.

Carson vuelve a experimentar con la estructura narrativa y con el lenguaje para explorar las consecuencias de las relaciones, el paso del tiempo y las heridas emocionales. La obra confirma la inclinación de la autora por construir historias que se encuentran entre la poesía y la ficción.

Eros dulce y amargo

Antes de adentrarse en sus obras más experimentales, otra lectura fundamental es “Eros dulce y amargo”, publicada en 1986 a partir de su investigación sobre la poesía griega.

El libro analiza la naturaleza del amor y el deseo y parte de la tradición de la poesía griega antigua para preguntarse por qué aquello que deseamos puede producir al mismo tiempo placer y sufrimiento. Carson conecta a autores de la Antigüedad con obras de la literatura moderna y convierte el estudio académico en una reflexión accesible sobre el enamoramiento.

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La belleza del marido

Otra de sus obras imprescindibles es “La belleza del marido”, publicada en 2001 y subtitulada Un ensayo narrativo en 29 tangos.

Carson utiliza la ruptura de un matrimonio como punto de partida para reflexionar sobre el amor, la belleza, el deseo y la pérdida. La estructura de 29 “tangos” permite que la autora combine poesía, narración y reflexión personal mientras reconstruye la historia de una relación que llegó a su final. El libro recibió el Premio T. S. Eliot de Poesía.

Decreación

Para quienes quieran conocer la faceta más experimental de Carson, “Decreación”, de 2005, es una lectura esencial.

El concepto central procede de la pensadora Simone Weil y gira alrededor de la idea de disolver o desprenderse del yo. Carson desarrolla esta propuesta mediante poemas, ensayos y formas cercanas al teatro, la ópera y otros géneros, mientras incorpora figuras como Safo, Homero, Virginia Woolf y Samuel Beckett.

Nox

Publicado en 2010, “Nox” representa una de las obras más personales de Carson. El libro nació como una exploración del duelo provocado por la muerte de su hermano y adopta una presentación poco convencional, cercana a un libro-objeto.

La autora utiliza recuerdos, traducción, fotografías, documentos y fragmentos para reconstruir la memoria de una persona ausente. El resultado convierte el duelo y la memoria en una experiencia literaria y visual.

¿Por cuál libro comenzar?

Para quien nunca haya leído a Anne Carson, “Autobiografía de Rojo” es probablemente el mejor punto de partida. Su combinación de mito griego, historia de amor y poesía permite descubrir rápidamente la manera en que la autora transforma textos de la Antigüedad en historias contemporáneas.

Después puede seguirse con “Eros dulce y amargo”, para conocer su pensamiento sobre el deseo; “La belleza del marido”, para acercarse a su exploración del amor y la ruptura; y finalmente “Decreación” y “Nox”, que muestran su faceta más experimental y personal.

Más que una autora de novelas convencionales, Anne Carson es una escritora que borra las fronteras entre los géneros literarios. Precisamente esa libertad para mezclar poesía, ensayo, ficción y tradición clásica fue una de las razones por las que la Academia Sueca decidió reconocerla con el Nobel de Literatura 2026.