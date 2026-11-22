Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche de este domingo en el cruce de las avenidas La Kin y Galaxias, en las inmediaciones del fraccionamiento Galaxias del Sol, dejando como saldo un operador de mototaxi lesionado y considerables daños materiales en ambas unidades involucradas.

​De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar de los hechos, el percance se originó cuando el conductor de un automóvil particular de color rojo transitaba por la zona y, al llegar a la intersección mencionada, no respetó el señalamiento de alto obligatorio. Esta imprudencia provocó que le realizara un intempestivo corte de circulación a una unidad de mototaxi que circulaba con preferencia de paso.

​Debido a la velocidad y a lo repentino de la maniobra, el operador del transporte público no logró frenar a tiempo ni esquivar el impacto. Tras la fuerte colisión, la ligera unidad de mototaxi salió proyectada y terminó volcando aparatosamente sobre la carpeta asfáltica, mientras que el vehículo particular dio un giro violento sobre su propio eje, quedando detenido en sentido contrario al que originalmente se desplazaba.​Testigos y vecinos que presenciaron el fuerte estruendo acudieron rápidamente para auxiliar al trabajador del volante y dieron aviso inmediato a través del número de emergencias 911, solicitando la presencia urgente de paramédicos y autoridades viales.

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​Minutos más tarde, arribaron al sitio socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quienes procedieron a brindar los primeros auxilios al mototaxista. Tras una valoración médica prehospitalaria en el lugar, los paramédicos confirmaron que el hombre se encontraba estable y únicamente presentaba golpes contusos y escoriaciones leves en diversas partes del cuerpo, por lo que no fue necesario su traslado de urgencia a un hospital.

​Por su parte, elementos de la Dirección de Tránsito Municipal acordonaron parcialmente la vialidad para evitar otro incidente y realizaron el peritaje correspondiente con el objetivo de efectuar el deslinde de responsabilidades.

Finalmente, se solicitó el apoyo de una grúa particular para realizar las maniobras de retiro y trasladar tanto el automóvil rojo como el mototaxi siniestrado al corralón oficial, en espera de que los involucrados lleguen a un acuerdo reparatorio.