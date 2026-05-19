Soriana alista Julio Regalado 2026: ¿cuándo comienza la temporada de descuentos?

La temporada de descuentos más esperada por miles de consumidores mexicanos está cada vez más cerca. Todo apunta a que Julio Regalado 2026 comenzará esta misma semana en Soriana, adelantando nuevamente su calendario tradicional para competir con las campañas comerciales de verano.

De acuerdo con reportes y filtraciones del sector comercial, el inicio de Julio Regalado 2026 estaría programado para el próximo miércoles 20 de mayo, tanto en tiendas físicas como en la plataforma digital de Soriana.

La expectativa creció en redes sociales luego de que comenzaran a circular versiones sobre el posible arranque de las promociones. Aunque la empresa todavía no realiza un anuncio oficial masivo, el antecedente de campañas anteriores refuerza la posibilidad de que las ofertas inicien durante la tercera semana de mayo.

Según la información disponible, las promociones digitales arrancarían desde los primeros minutos del 20 de mayo en el sitio oficial y la aplicación móvil de Soriana, mientras que las sucursales físicas abrirían con descuentos activos desde las 8:00 horas.

Entre las primeras ofertas que suelen aparecer en Julio Regalado destacan las promociones de 3x2 y 4x2 en productos de consumo diario. Los departamentos de cuidado del hogar, higiene personal, despensa y farmacia serían los primeros en activar descuentos especiales.

En categorías como detergentes, suavizantes, papel higiénico, champús y desodorantes podrían aplicarse promociones escalonadas, mientras que en alimentos se esperan rebajas en cereales, enlatados y aceites de cocina.

La campaña también suele incluir descuentos semanales y promociones bancarias conforme avanzan las semanas. Más adelante podrían incorporarse categorías de mayor valor como pantallas, línea blanca, colchones y la tradicional temporada de vinos y licores.

Los formatos Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado y Soriana Express mantienen hasta ahora bajo reserva los folletos oficiales, aunque se espera que la compañía publique sus primeros anuncios en televisión y redes sociales en las próximas horas.

En caso de confirmarse el inicio el 20 de mayo, Julio Regalado 2026 tendría una duración aproximada de dos meses y concluiría durante los primeros días de agosto, consolidándose nuevamente como una de las campañas de ahorro más largas y populares del país.