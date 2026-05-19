Hot Sale 2026: fechas oficiales, tiendas participantes y consejos para evitar fraudes

El Hot Sale 2026 ya tiene fechas confirmadas y promete convertirse nuevamente en uno de los eventos de compras en línea más importantes del país, con miles de promociones, descuentos especiales y ofertas exclusivas en distintas categorías.

La campaña nacional de comercio electrónico se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio de 2026, periodo en el que cientos de empresas ofrecerán rebajas a través de sus plataformas digitales para incentivar las compras por internet en México.

El Hot Sale es organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online y desde su creación en 2014 se ha consolidado como una de las temporadas comerciales más esperadas por los consumidores mexicanos. El evento está inspirado en iniciativas internacionales como el Black Friday y el Cyber Monday.

¿Quiénes participan?

Para esta edición participarán más de 700 compañías y marketplaces de distintas categorías. Entre las marcas más destacadas aparecen Amazon, Liverpool, Walmart, Mercado Libre, Coppel, Samsung y Nike.

También se sumarán plataformas internacionales como Shein, AliExpress y Nintendo, que suelen concentrar una gran cantidad de búsquedas durante esta temporada de descuentos.

Además de las ofertas en productos, varios bancos lanzarán promociones especiales con meses sin intereses, bonificaciones y descuentos adicionales. Entre las instituciones participantes destacan BBVA, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank y American Express.

Las promociones más buscadas durante el Hot Sale 2026 estarán enfocadas en artículos como pantallas, celulares, electrodomésticos, consolas de videojuegos, moda, belleza y viajes. También habrá cupones, envíos gratis y ofertas relámpago en distintas plataformas.

No caigas en fraudes

Ante el incremento de compras digitales, especialistas recomiendan verificar que los sitios sean oficiales, evitar enlaces sospechosos y revisar que las páginas cuenten con certificados de seguridad antes de realizar cualquier pago. También aconsejan comparar precios y desconfiar de promociones exageradamente bajas para prevenir fraudes durante el evento comercial.