Día del Psicólogo: origen de la celebración y 30 frases para felicitar este 20 de mayo

Cada 20 de mayo, México conmemora el Día del Psicólogo, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de miles de profesionales que contribuyen al cuidado de la salud mental y el bienestar emocional de las personas en distintos ámbitos de la sociedad.

La celebración surgió en 1998, cuando universidades y organizaciones relacionadas con la psicología impulsaron la creación de una fecha especial para destacar la importancia de esta profesión, cuyo impacto se refleja en áreas como la educación, la atención clínica, el deporte, las empresas y los programas sociales.

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Las y los psicólogos desempeñan una labor fundamental al ayudar a las personas a enfrentar problemas como ansiedad, depresión, estrés, duelo, conflictos familiares y diversas situaciones emocionales que pueden afectar la calidad de vida.

En los últimos años, el tema de la salud emocional tomó mayor relevancia, especialmente después de la pandemia, cuando aumentaron los casos relacionados con estrés y afectaciones psicológicas. Especialistas señalan que acudir a terapia debe verse como una herramienta de autocuidado y no como un motivo de estigma.

Además del trabajo clínico, los profesionales de la psicología participan en procesos de orientación vocacional, recursos humanos, investigación, deporte y educación, acompañando a personas de todas las edades en diferentes etapas de su vida.

Durante esta fecha, usuarios en redes sociales aprovechan para enviar mensajes de agradecimiento y reconocimiento a quienes dedican su trabajo a escuchar, orientar y acompañar emocionalmente a otras personas.

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