FGR detiene a Gilda Susana “N”, hermana de Emilio Lozoya, por presunto encubrimiento y recursos ilícitos

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Gilda Susana “N”, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su presunta participación en operaciones relacionadas con encubrimiento de actos de corrupción y triangulación de recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la investigación, la detenida habría realizado movimientos financieros como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, mediante una cesión de derechos realizada por su hermano Emilio Lozoya.

¿De qué acusa la FGR a la hermana de Emilio Lozoya?

Las autoridades investigan presuntas operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita. Según los datos del caso, entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, Gilda Susana “N” habría recibido cinco transferencias bancarias por millones de dólares.

Los recursos presuntamente habrían salido de una empresa propiedad de Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México. Posteriormente, la detenida habría transferido una cantidad menor a otra persona.

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¿Qué relación tendría con el caso Agronitrogenados?

La investigación apunta a una posible conexión con el caso Agronitrogenados, uno de los expedientes más relevantes contra Emilio Lozoya por presuntos actos de corrupción durante su paso por Pemex.

Gilda Susana “N” también estaría relacionada con la adquisición de un inmueble cuya extinción de dominio ya fue decretada por las autoridades.

Gilda “N”, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la #FGR, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y la @SEMAR_mx,… pic.twitter.com/1TsQKf4BjH — FGR México (@FGRMexico) July 2, 2026

¿Qué papel tuvo Emilio Lozoya en estas operaciones?

De acuerdo con la indagatoria, las operaciones ocurrieron en 2012, cuando Emilio Lozoya ya tenía conocimiento de que asumiría la dirección de Pemex.

La FGR deberá presentar los elementos del caso ante la autoridad judicial para definir la situación legal de Gilda Susana “N” y determinar si existen responsabilidades penales por los delitos que se le atribuyen.

IO