Hospital de Especialidades del IMSS en Yucatán se moderniza con dos nuevos tomógrafos

Los pacientes que requieren estudios especializados en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán comenzarán a recibir diagnósticos más rápidos y precisos con la entrada en operación de dos tomógrafos de última generación, equipos que también permitirán reducir tiempos de espera y fortalecer la atención en casos de urgencia, cáncer, traumatismos y cirugías de alta complejidad.

La modernización del área de Imagenología representa uno de los avances tecnológicos más importantes registrados en los últimos años dentro del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Ignacio García Téllez, donde diario son atendidos pacientes de Yucatán y otros estados.

Imágenes de gran definición

Los nuevos equipos fueron instalados en las áreas de Imagenología y Urgencias y, de acuerdo con especialistas del propio hospital, permiten obtener imágenes con un nivel de definición muy superior al de generaciones anteriores, facilitando que los médicos detecten lesiones, tumores o alteraciones internas con mayor rapidez y precisión.

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El director de la UMAE, Roberto Betancourt Ortiz, señaló que esta tecnología fortalece la capacidad del hospital para responder a procedimientos de alta especialidad, particularmente en áreas como Oncología, Cirugía y Urgencias, donde contar con un diagnóstico oportuno puede resultar determinante para el tratamiento del paciente.

Uno de los tomógrafos cuenta con tecnología para realizar 256 cortes de alta definición, lo que hace posible explorar prácticamente todo el cuerpo en pocos minutos.

El jefe del Servicio de Radiología e Imagen, Jorge Alberto Velázquez Gutiérrez, explicó que el equipo permite realizar estudios de cráneo, cuello, tórax, abdomen, pelvis y corazón, además de dar seguimiento a pacientes con cáncer, malformaciones congénitas, infecciones o traumatismos.

Detalló que cada estudio tarda actualmente entre cinco y diez minutos, lo que ha permitido agilizar considerablemente la atención. Con ambos equipos trabajando de manera simultánea las 24 horas del día, el hospital realiza entre 60 y 70 estudios diarios, una cifra que incrementa la capacidad de respuesta del servicio de Imagenología.

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La nueva tecnología también abre la puerta a procedimientos menos invasivos. Mediante reconstrucciones tridimensionales, los especialistas pueden planificar cirugías ortopédicas con mayor exactitud o utilizar el tomógrafo como guía para acceder a tumores o colocar catéteres sin necesidad de recurrir a cirugías abiertas, favoreciendo que muchos pacientes regresen a casa el mismo día.

Otro de los beneficios es la disminución en la dosis de radiación durante los estudios, una ventaja importante para pacientes que requieren revisiones frecuentes, como quienes reciben tratamiento oncológico o presentan enfermedades crónicas.

La incorporación de estos equipos forma parte del programa nacional mediante el cual el IMSS adquirió 42 tomógrafos de última generación para diversas unidades médicas del país.