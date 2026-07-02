Motociclista lesionado durante choque en Campeche; el responsable huyó

Con lesiones en la mano izquierda y la pierna del mismo lado terminó el conductor de una motocicleta, luego de verse involucrado en un hecho de tránsito en el cruce de las avenidas Gobernadores y Francisco I. Madero, donde el responsable logró darse a la fuga.

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Los hechos ocurrieron cuando el motociclista circulaba en preferencia y fue interceptado por un vehículo, causando que la víctima perdiera el control y se proyectara contra el pavimento, quedando con diversas lesiones, mientras el otro involucrado abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Ante esto, elementos policiales llegaron al sitio, abanderaron el área y dialogaron con el lesionado, quien señaló que acudirá a la Fiscalía para iniciar su proceso legal. Cabe mencionar que, pese al operativo de búsqueda, no se dio con el paradero del sospechoso.