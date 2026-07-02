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Campeche / Sucesos

Motociclista lesionado durante choque en Campeche; el responsable huyó

Un motociclista resultó lesionado en la mano y pierna tras ser interceptado por un vehículo en el cruce de Gobernadores y Madero; el responsable huyó del lugar.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

2 de jul de 2026

1 min

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Accidente en Campeche deja motociclista herido y conductor prófugo
Accidente en Campeche deja motociclista herido y conductor prófugo

Con lesiones en la mano izquierda y la pierna del mismo lado terminó el conductor de una motocicleta, luego de verse involucrado en un hecho de tránsito en el cruce de las avenidas Gobernadores y Francisco I. Madero, donde el responsable logró darse a la fuga.

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Los hechos ocurrieron cuando el motociclista circulaba en preferencia y fue interceptado por un vehículo, causando que la víctima perdiera el control y se proyectara contra el pavimento, quedando con diversas lesiones, mientras el otro involucrado abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Ante esto, elementos policiales llegaron al sitio, abanderaron el área y dialogaron con el lesionado, quien señaló que acudirá a la Fiscalía para iniciar su proceso legal. Cabe mencionar que, pese al operativo de búsqueda, no se dio con el paradero del sospechoso.

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