Cateo en Flamboyanes, Progreso, deja dos detenidos y asegura casi mil 600 dosis de droga

Un operativo conjunto encabezado por fuerzas federales en el fraccionamiento Campestre Flamboyanes, en el municipio de Progreso, culminó con la detención de dos personas y un botín de drogas asegurado.

De acuerdo con el informe diario del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la intervención se realizó el 1 de julio mediante el cumplimiento de una orden de cateo en un predio ubicado en dicho fraccionamiento.

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En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la diligencia fueron detenidas dos personas, a quienes les aseguraron un arma corta, 17 cartuchos útiles, dinero en efectivo y una báscula gramera, presuntamente utilizada para la dosificación y comercialización de narcóticos.

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Además del armamento y otros objetos asegurados, las autoridades decomisaron mil 587 dosis de distintas drogas durante el cateo realizado en el fraccionamiento Campestre Flamboyanes.

Los detenidos, junto con los objetos y sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y el posible vínculo con actividades de narcomenudeo en la zona.