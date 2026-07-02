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Cateo en Flamboyanes, Progreso, deja dos detenidos y asegura casi mil 600 dosis de droga

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre el cateo en el fraccionamiento Campestre Flamboyanes en Progreso.

Por Redacción Por Esto!

2 de jul de 2026

1 min

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El operativo se realizó en Campestre Flamboyanes en Progreso
El operativo se realizó en Campestre Flamboyanes en Progreso / Especial

Un operativo conjunto encabezado por fuerzas federales en el fraccionamiento Campestre Flamboyanes, en el municipio de Progreso, culminó con la detención de dos personas y un botín de drogas asegurado.

De acuerdo con el informe diario del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la intervención se realizó el 1 de julio mediante el cumplimiento de una orden de cateo en un predio ubicado en dicho fraccionamiento.

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En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la diligencia fueron detenidas dos personas, a quienes les aseguraron un arma corta, 17 cartuchos útiles, dinero en efectivo y una báscula gramera, presuntamente utilizada para la dosificación y comercialización de narcóticos.

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Además del armamento y otros objetos asegurados, las autoridades decomisaron mil 587 dosis de distintas drogas durante el cateo realizado en el fraccionamiento Campestre Flamboyanes.

Los detenidos, junto con los objetos y sustancias aseguradas, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y el posible vínculo con actividades de narcomenudeo en la zona.

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