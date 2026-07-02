Rescatan con vida a Hernán Gil tras ocho días bajo escombros por terremotos en Venezuela

Hernán Gil fue rescatado con vida este jueves 2 de julio en Catia La Mar, estado de La Guaira, tras permanecer atrapado desde los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio.

El vigilante salió en camilla entre abrazos y aplausos de los rescatistas, después de un operativo que reunió a equipos de varios países. Tras ser liberado, fue trasladado en ambulancia hacia Caracas, ubicada a unos 40 kilómetros de la zona del rescate.

¿Cómo fue el rescate de Hernán Gil?

Las labores formales de salvamento iniciaron el lunes a las 10:00 hora local, aunque el primer contacto con Gil se logró desde el domingo. Desde entonces, cerca de 100 rescatistas mantuvieron comunicación con él, además de suministrarle hidratación y medicación.

En el operativo participaron equipos de Chile, Estados Unidos, Portugal, Costa Rica y El Salvador, entre otros grupos de apoyo internacional que permanecen en Venezuela tras los sismos.

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¿Por qué sobrevivió bajo los escombros?

Hernán Gil quedó atrapado en la garita de vigilancia del edificio donde trabajaba. De acuerdo con rescatistas, se encontraba en un paso subterráneo, dentro de una caseta de seguridad, con aproximadamente 140 toneladas de escombros encima.

Voluntarios de la Cruz Roja venezolana señalaron que la estructura de la garita funcionó como un escudo de protección y permitió que el vigilante sobreviviera durante varios días.

Última Hora

¡Hernán está afuera!



Tras 114 horas de esfuerzo ininterrumpido y más de siete días después de los terremotos, Hernán ha sido rescatado y ya se encuentra en una ambulancia de la Cruz Roja Venezolana.



¡Lo hemos logrado! pic.twitter.com/NQDwDljrvj — Benemérita Cruz Roja Costarricense (@CruzRojaCRC) July 2, 2026

¿Cuál es el saldo de los terremotos en Venezuela?

El Gobierno venezolano reportó 6 mil 461 personas rescatadas, 2 mil 295 fallecidas y 11 mil 267 heridas tras el doble terremoto.

La ONU estima que entre 2 mil 500 y 3 mil rescatistas extranjeros han llegado al país para apoyar las labores de búsqueda, atención médica y rescate en las zonas más afectadas.

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