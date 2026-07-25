¿Tus datos aparecen en Google? Así puedes encontrarlos y pedir que desaparezcan paso a paso

Buscar el propio nombre en Internet no es una cuestión de vanidad. Esta sencilla revisión permite descubrir si el número telefónico, el correo electrónico, el domicilio u otros datos personales están visibles para cualquier persona.

La información expuesta puede facilitar intentos de fraude, suplantación de identidad, acoso o engaños diseñados con datos reales de la víctima. Por ello, Google cuenta con una función llamada “Resultados sobre ti”, que ayuda a localizar información de contacto publicada en su buscador y permite solicitar que deje de aparecer.

La herramienta no debe confundirse con “Mi actividad”, servicio destinado a consultar y administrar el historial relacionado con una cuenta de Google. “Resultados sobre ti” es la opción específica para revisar información personal visible en las búsquedas.

¿Cómo saber qué información personal aparece en Google?

El primer paso consiste en abrir Google y realizar varias búsquedas sencillas. Conviene escribir el nombre completo entre comillas y después combinarlo con la ciudad de residencia, número de teléfono, correo electrónico o domicilio.

Por ejemplo:

“Nombre Apellido” “Nombre Apellido” + ciudad número de teléfono completo dirección de correo electrónico

Es recomendable revisar varias páginas de resultados y anotar las direcciones de los sitios donde aparezcan datos sensibles. También puede guardarse una captura de pantalla para tener constancia de la publicación.

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Los especialistas aconsejan repetir esta revisión de manera periódica, pues la información puede reaparecer o ser copiada en otros sitios.

¿Cómo usar “Resultados sobre ti” paso a paso?

Desde un teléfono, la persona debe abrir la aplicación de Google, iniciar sesión y pulsar su fotografía o inicial de perfil. Después debe seleccionar “Resultados sobre ti”.

En computadora o navegador móvil, también puede acceder al apartado desde su cuenta de Google.

Una vez dentro, el procedimiento es el siguiente:

Seleccionar “Empezar” o “Configuración”. Escribir el nombre completo. Añadir teléfono, correo electrónico y domicilio. Elegir si se desean recibir alertas por correo, mediante la aplicación o por ambas vías. Esperar a que Google revise si existen coincidencias.

Cuando la herramienta encuentra un resultado, lo muestra en la pestaña “Por revisar” o “Pendientes de revisión”. La persona puede abrirlo, comprobar de qué página procede y seleccionar “Solicitar retirada”. Google enviará después un aviso con la decisión.

¿Qué datos puede retirar Google de sus resultados?

Google acepta solicitudes relacionadas con domicilio, teléfono, correo electrónico, identificaciones oficiales, números bancarios, imágenes de firmas, historiales privados y contraseñas confidenciales.

También cuenta con procedimientos especiales para casos de difusión maliciosa de datos, conocida como doxxing, y para imágenes de personas menores de 18 años. La aprobación no es automática: la empresa revisa cada caso y puede conservar resultados de interés público, como páginas gubernamentales, medios informativos o instituciones educativas.

Google ha activado discretamente una configuración que canaliza todo el contenido que subes (Lens, archivos que subes...) directamente hacia su proceso de entrenamiento de modelos de IA.



Que igual te da igual, pero si quieres eliminar.



Mi actividad--> Otra actividad --> Un- ✅ pic.twitter.com/hFFhIvTzLa — Lander M. Etxebarria 🍕 (@landermat) July 20, 2026

Retirar el resultado no elimina la página original

Este punto es importante para quienes tienen poca experiencia digital: Google puede dejar de mostrar un enlace, pero no borra necesariamente la información del sitio donde fue publicada.

Para eliminarla desde su origen, es necesario contactar al responsable de la página. La sección “Contacto”, “Aviso de privacidad” o “Quiénes somos” suele incluir un correo electrónico o formulario para solicitar la eliminación.

Si el contenido ya fue borrado del sitio, pero continúa visible en el buscador, puede utilizarse la herramienta de actualización de contenido obsoleto para pedir a Google que revise nuevamente la página.

¿Cómo reducir la huella digital?

Además de enviar solicitudes, conviene revisar la privacidad de Facebook, Instagram, X, LinkedIn y otras redes sociales. Las cuentas antiguas deben cerrarse si ya no se utilizan, mientras que las fotografías, publicaciones y datos innecesarios pueden eliminarse.

También se recomienda evitar publicar documentos oficiales, boletos de avión, comprobantes, placas de vehículos, domicilios o imágenes que permitan identificar rutinas. El proceso no garantiza desaparecer por completo de Internet, pero sí reduce la cantidad de información disponible para desconocidos y posibles estafadores.

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