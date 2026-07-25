Reaparece policía acusado de recibir “mordidas” en Carmen; ahora en el malecón de la capital

El policía estatal señalado en un video que lo muestra presuntamente recibiendo dinero de un operador de tráiler durante una revisión en Ciudad del Carmen reapareció en funciones, ahora como parte de un operativo de vigilancia a pie tierra en el malecón de San Francisco de Campeche, mientras continúa el procedimiento administrativo iniciado por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

Lo anterior, reconocido por la dependencia que informó que el elemento permanece sujeto a una investigación interna conforme a la normativa y precisó que su cambio de adscripción responde a una reasignación temporal a labores operativas en la capital del estado, medida que aseguró no representa una exoneración ni el cierre del expediente.

La SPSC indicó que el procedimiento continúa a cargo de las instancias internas competentes y advirtió que, en caso de acreditarse alguna responsabilidad, el uniformado será sancionado conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Asimismo, reiteró que mantiene una política de “cero tolerancia” hacia cualquier conducta que contravenga los principios de legalidad, disciplina y profesionalismo que deben regir el desempeño de los cuerpos policiales.

El caso se dio a conocer después de que en redes sociales se difundió un video captado sobre la avenida Isla de Tris, en Ciudad del Carmen. En las imágenes aparece una patrulla de la Policía Estatal Preventiva detenida a un costado de la vialidad, mientras un operador de tráiler se acerca a la unidad y coloca billetes en su interior. Instantes después, un elemento uniformado se aproxima al vehículo oficial y presuntamente toma el dinero antes de retirarse del lugar.

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Tras la difusión del video, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana confirmó que la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades en la actuación del servidor público.

La dependencia informó que el expediente contempla la recopilación de pruebas, testimonios y demás elementos que permitan establecer responsabilidades.

Una vez concluida esa etapa, el caso será turnado a la Comisión de Honor y Justicia, órgano encargado de analizar la conducta del personal policial y, en su caso, imponer las sanciones administrativas correspondientes.

La SPSC también señaló que la investigación incluye la participación del ciudadano que aparece en el video, ya que su actuación forma parte de las diligencias para esclarecer completamente los hechos.