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Empleado se golpea la cabeza y sufre hemorragia en el barrio de Santa Ana de Campeche

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la calle Tamaulipas, donde el trabajador sufrió una distracción y terminó golpeándose la cabeza.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

25 de jul de 2026

1 min

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Al lugar llegó una ambulancia para atender al empleado accidentado.
Al lugar llegó una ambulancia para atender al empleado accidentado. / Foto: Por Esto!

Un empleado de una tienda localizada en el barrio de Santa Ana, en las inmediaciones del Mercado Principal Pedro Sáinz de Baranda, resultó lesionado tras sufrir un accidente mientras realizaba sus labores diarias.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la calle Tamaulipas, donde el trabajador sufrió una distracción y terminó golpeándose la cabeza, lo que le provocó una fuerte hemorragia.

Los principales puntos del operativo serán Sabancuy, Payucán, Playa Bonita y Ciudad del Carmen.

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Ante esto sus compañeros intentaron auxiliarlo, pero al temer que la herida fuera de gravedad, solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

Al lugar de los hechos llegaron paramédicos del sector salud, quienes lograron estabilizar al empleado sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.

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