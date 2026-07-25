Empleado se golpea la cabeza y sufre hemorragia en el barrio de Santa Ana de Campeche

Un empleado de una tienda localizada en el barrio de Santa Ana, en las inmediaciones del Mercado Principal Pedro Sáinz de Baranda, resultó lesionado tras sufrir un accidente mientras realizaba sus labores diarias.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la calle Tamaulipas, donde el trabajador sufrió una distracción y terminó golpeándose la cabeza, lo que le provocó una fuerte hemorragia.

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Ante esto sus compañeros intentaron auxiliarlo, pero al temer que la herida fuera de gravedad, solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

Al lugar de los hechos llegaron paramédicos del sector salud, quienes lograron estabilizar al empleado sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.