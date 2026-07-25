Adiós a las inundaciones en Ciudad Caucel: Así va la construcción del primer Corredor Verde

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, supervisó los avances del primer Corredor Verde de Ciudad Caucel, un proyecto de infraestructura ecológica que transformará el poniente de la ciudad con un nuevo pulmón verde y que integrará uno de los primeros jardines de lluvia para la captación natural de agua como solución innovadora para la prevención de inundaciones.

Noticia Destacada Yucatán lidera la Península con el menor desempleo; Campeche registra la tasa más alta

“Estamos muy emocionados de estar aquí en Ciudad Caucel supervisando la construcción del primer Corredor Verde Jardín al poniente de Mérida y que contemplará un jardín de lluvia, obras que representan una nueva manera de hacer ciudad, cuidar el medio ambiente y ofrecer soluciones innovadoras para las familias”, expresó.

La alcaldesa explicó que este jardín de lluvia y demás biosistemas pluviales, que contemplan dos pozos profundos y un macropozo, forman parte de la infraestructura verde diseñada para captar e infiltrar el agua pluvial de manera natural, contribuyendo a reducir encharcamientos y aumentando la capacidad de absorción del suelo.

“Esta es una zona donde históricamente hay acumulaciones de agua y por eso construimos este jardín de lluvia. Además, la vialidad tendrá un desnivel que conducirá el agua hacia esta área verde para que pueda infiltrarse naturalmente al subsuelo”, señaló.

Acompañada del director de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (UMABA), Raúl Escalante Aguilar, Patrón Laviada destacó que Mérida comienza a incorporar soluciones sustentables utilizadas en otras ciudades del mundo para enfrentar los efectos del crecimiento urbano. Por su parte, Escalante Aguilar explicó que los jardines de lluvia forman parte de los llamados Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para complementar la infraestructura pluvial tradicional.

“Este tipo de obras permiten retener, filtrar, infiltrar y redirigir el agua de lluvia de manera natural, disminuyendo los encharcamientos, mejorando la recarga del acuífero y bajando la temperatura del entorno, además de crear nuevos espacios para el aumento de la biodiversidad urbana”, indicó.

En cuanto al primer corredor verde, añadió que el proyecto contempla especies vegetales nativas seleccionadas por su capacidad de adaptación al clima yucateco y por su aporte ecológico. Este nuevo pulmón integrará especies de la región que requieren menos mantenimiento, favorecen la presencia de aves e insectos polinizadores y fortalecen el equilibrio ambiental del corredor.

El Corredor Verde de Ciudad Caucel, ganador del Programa de Presupuesto Participativo Diseña tu Ciudad 2025, representa una inversión de 15 millones 248 mil 228 pesos para intervenir 59 mil 046 metros cuadrados, equivalentes a 1.36 kilómetros.

La obra incluye plantar 527 ejemplares de 29 especies nativas, un sendero peatonal, áreas de convivencia, un estanque con puente peatonal, sistema de riego automatizado, iluminación sustentable de baja intensidad para proteger la fauna silvestre y tres grandes jardines temáticos: Jardín Solar con especies frutales, Jardín Rejollada y Jardín Selva Baja Caducifolia.

Cecilia Patrón recordó que desde el Ayuntamiento que encabeza complementan acciones con el Biocorredor del Parque Ecológico del Poniente, el nuevo Corredor Verde de Brisas (elegido mediante Diseña tu Ciudad 2026) y la reciente Cruzada Forestal, que contempla plantar 8 mil 500 árboles con la participación de 3 mil 500 voluntarios. También forman parte de esta estrategia programas como Una Familia, un Árbol, mediante el cual se han adoptado 47 mil 474 plantas, la protección de otros 167 árboles con valor cultural patrimonial y el fortalecimiento de la conservación de la Reserva Ecológica Cuxtal.