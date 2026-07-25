Exhibirán fotos inéditas de hace 90 años sobre la vida maya en Quintana Roo

Más de 60 fotografías tomadas hace 90 años en comunidades mayas de Felipe Carrillo Puerto serán exhibidas a partir del 30 de julio en la Casa de la Memoria, en la comunidad de Dzula, como parte de las actividades por el 179 aniversario de la Guerra de Castas. Las imágenes, recuperadas del Museo Leiden en Países Bajos, retratan la vida cotidiana de hombres y mujeres mayas de Tixcacal Guardia y forman parte de un proyecto para preservar y difundir la memoria histórica de la región.

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Ángel Sulub dio a conocer la iniciativa durante el Mercadito Bazar de Uyóolche, un espacio dedicado a la venta de alimentos, artesanías y expresiones culturales. Explicó que las fotografías fueron captadas en 1936 por la antropóloga danesa Helga Larsen durante su estancia en Xcacal, actualmente Tixcacal Guardia, y forman parte de una colección que la Casa de la Memoria busca recuperar, fortalecer y acercar a los poblados y a las nuevas generaciones.

Detalló que las imágenes muestran diversos aspectos de la vida comunitaria durante la fiesta tradicional en honor a la Virgen de la Concepción, celebración patronal que continúa realizándose en Tixcacal Guardia. En ellas también se aprecia la organización del pueblo, sus prácticas ceremoniales y la resistencia de los habitantes de la zona maya en aquella época.

Sulub explicó que Helga Larsen realizó cientos de fotografías durante sus investigaciones, las cuales se encuentran distribuidas en museos y universidades de Europa y Estados Unidos. Señaló que gran parte de ese material permanecía desconocido para las propias comunidades mayas, por lo que su recuperación representa una oportunidad para reconocer a personajes, familias y acontecimientos que forman parte de su historia.

Asimismo, destacó que Dzula fue escenario de uno de los últimos levantamientos relacionados con la Guerra de Castas. Entre los personajes retratados figura el teniente Evaristo Sulub, líder maya cuya imagen era conocida principalmente por publicaciones como Los Elegidos de Dios, de Alfonso Villa Rojas. Con este acervo será posible observar nuevas fotografías que muestran con mayor detalle al dirigente.

JGH