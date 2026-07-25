Rubén Rocha Moya reaparece bailando en Badiraguato en medio de acusaciones de Estados Unidos

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, reapareció en un video difundido en redes sociales en el que se le observa bailando durante una reunión presuntamente celebrada en Badiraguato, su municipio natal.

Las imágenes comenzaron a circular este sábado 25 de julio y muestran al político de Morena acompañado por varias personas mientras una agrupación interpreta música de banda. Las publicaciones que divulgaron la grabación señalan que la convivencia ocurrió en una zona ubicada entre Badiraguato y Mocorito.

Algunas versiones también reportaron la presencia de un dispositivo de seguridad en los alrededores. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente cuándo se grabó el video, el lugar exacto de la reunión ni si Rocha Moya contó con protección de fuerzas federales.

¿Por qué Rubén Rocha Moya dejó el Gobierno de Sinaloa?

Rocha Moya solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo el 1 de mayo de 2026. En ese momento sostuvo que su decisión buscaba evitar cualquier interferencia en las investigaciones abiertas en México y permitir que las autoridades indagaran sin la protección asociada al fuero constitucional.

Un día después, el Congreso estatal designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina de Sinaloa.

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La separación ocurrió después de que autoridades estadounidenses lo señalaran por presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa. Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y sostiene que forman parte de una campaña política y mediática en su contra.

Rocha Moya había negado estar oculto o bajo protección

A principios de julio, el gobernador con licencia publicó un mensaje para rechazar las versiones que lo ubicaban bajo resguardo de corporaciones federales.

Rocha Moya afirmó que permanecía en su domicilio de Culiacán desde que solicitó licencia y aseguró que no se encontraba escondido. También sostuvo que no recibía protección especial de elementos militares o de seguridad federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró el 14 de julio que el Gobierno de Estados Unidos no había entregado pruebas a México contra el político sinaloense. Agregó que su administración no protegería a ninguna persona, pero tampoco emitiría condenas sin elementos probatorios.

La @Defensamx1 negó que escoltaban a Rocha Moya… 👇🏻



🚨🇲🇽¡NO SE FUE DE SINALOA!, El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, fue captado durante un festejo familiar realizado en la sierra de Badiraguato. pic.twitter.com/NjrXfY5tME — @PonchoAviles (@PonchoAviles1) July 25, 2026

Video reaviva la atención sobre su situación jurídica

La difusión de las imágenes reabrió el debate sobre el paradero y las actividades públicas de Rocha Moya, quien mantuvo un perfil bajo durante varias semanas.

Aunque algunos reportes señalan que Estados Unidos solicitó su detención y extradición, cualquier procedimiento deberá tramitarse mediante los canales jurídicos correspondientes. Hasta ahora, no se ha informado públicamente sobre una orden de captura ejecutada en México.

Rocha Moya conserva la presunción de inocencia mientras las acusaciones no sean acreditadas ante un tribunal. La grabación muestra su presencia en una convivencia, pero no aporta información nueva sobre las investigaciones ni permite confirmar por sí sola las condiciones de seguridad que rodearon el encuentro.

IO