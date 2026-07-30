Presidenta Sheinbaum celebra crecimiento del PIB de México y destaca avance del campo y los servicios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el crecimiento de 1.5 por ciento trimestral que registró la economía mexicana entre abril y junio de 2026, de acuerdo con la estimación oportuna publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria calificó el resultado como “una muy buena noticia” y atribuyó el avance principalmente al desempeño de las actividades agropecuarias y de los servicios.

El dato superó las expectativas del mercado y representó una recuperación frente al comportamiento observado durante los primeros tres meses del año. La estimación del Inegi es preliminar y podrá modificarse cuando el organismo publique la información completa del Producto Interno Bruto.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el crecimiento del PIB?

Al ser cuestionada sobre las razones del avance económico, Sheinbaum explicó que las actividades primarias registraron un aumento importante durante el segundo trimestre.

La presidenta también destacó el desempeño del sector terciario, integrado por actividades como el comercio, el transporte, el turismo y otros servicios.

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En cuanto a la manufactura, sostuvo que venía mostrando una pérdida de dinamismo, pero que durante el trimestre prácticamente se contuvo esa caída. Para la mandataria, el comportamiento conjunto de los sectores permitió alcanzar el crecimiento de 1.5 por ciento frente al periodo enero-marzo.

Sheinbaum mencionó además el incremento en los precios del oro y la plata como un elemento favorable para la producción minera. Sin embargo, dentro de la clasificación económica del Inegi, la minería forma parte de las actividades secundarias o industriales, no del sector primario.

¿Qué sectores impulsaron la economía mexicana?

De acuerdo con la estimación oportuna del Inegi, las actividades primarias, relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal, crecieron 3.3 por ciento respecto al trimestre anterior.

Las actividades secundarias, entre las que se encuentran las manufacturas, la construcción, la minería y la generación de electricidad, avanzaron 1.6 por ciento.

Por su parte, los servicios y el comercio registraron un crecimiento trimestral de 1.5 por ciento. Los tres grandes componentes de la economía presentaron resultados positivos durante el periodo.

#MañaneraDelPueblo. El Producto Interno Bruto de México registró un crecimiento de 1.5 por ciento en el último trimestre que es 2.5 por ciento anual, por el empuje del sector primario y del sector terciario, destaca la presidenta @Claudiashein . pic.twitter.com/QiPEVsb4t0 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 30, 2026

¿Cuánto creció el PIB de México a tasa anual?

En comparación con el mismo trimestre de 2025, el PIB aumentó 0.5 por ciento, según las cifras originales del Inegi.

Durante su conferencia, Sheinbaum señaló que el crecimiento podría ubicarse en 2.5 por ciento al llevar el resultado a una comparación anual. No obstante, esta referencia debe diferenciarse del dato interanual oficial reportado por el instituto, que compara directamente abril-junio de 2026 con el mismo periodo del año anterior.

La Estimación Oportuna del PIB se publica alrededor de 30 días después del cierre de cada trimestre y se construye con la información disponible, modelos estadísticos y criterios del Sistema de Cuentas Nacionales de México.

El Inegi difundirá más adelante las cifras revisadas, con un desglose mayor sobre el comportamiento de las distintas actividades productivas del país.

IO