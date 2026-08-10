Resultados Melate 4250: números ganadores de Revancha y Revanchita del 9 de agosto

La suerte ya está echada y los resultados del Melate 4250 fueron publicados este domingo 9 de agosto. Si participaste en alguno de los sorteos, es momento de sacar tu boleto y comparar cada combinación con los números que resultaron seleccionados.

En esta edición también se realizaron los sorteos de Revancha y Revanchita, por lo que existen tres combinaciones que puedes revisar. La bolsa acumulada del Melate superaba los 212 millones de pesos.

¿Cuáles fueron los números ganadores del Melate 4250?

Para el sorteo de este domingo, los números seleccionados en Melate fueron:

1, 2, 23, 38, 47 y 55

El número adicional fue el 35.

Si tienes un boleto de este sorteo, compara cuidadosamente los seis números naturales y el adicional para saber si obtuviste alguna de las categorías de premio.

Resultados de Revancha 4250

Además del sorteo principal, los participantes de Melate Revancha también conocieron su combinación ganadora.

Los números sorteados fueron:

6, 9, 18, 27, 43 y 55

Recuerda revisar todos los números de tu boleto, ya que acertar determinadas cantidades puede darte acceso a diferentes categorías de premios.

Números ganadores de Revanchita

La tercera combinación correspondió a Revanchita, otro de los sorteos que se realizan junto con Melate y Revancha.

Los números ganadores del sorteo 4250 fueron:

2, 13, 24, 28, 41 y 45

Si participaste en esta modalidad, verifica tu boleto y conserva el comprobante en caso de haber obtenido un premio.

¿Cuándo se realiza el sorteo Melate?

El Melate se realiza tres veces por semana y permite a los participantes seleccionar seis números de un conjunto disponible. En el sorteo se extraen seis números naturales y uno adicional.

La modalidad Melate Retro tiene una dinámica diferente y se realiza los martes y sábados, mientras que Melate, Revancha y Revanchita se llevan a cabo en las fechas establecidas por la Lotería Nacional.

¿Cuánto dinero había en juego en Melate 4250?

Para esta edición, la bolsa acumulada del Melate 4250 era de aproximadamente 212.3 millones de pesos, cantidad que podía ser repartida entre uno o varios ganadores, de acuerdo con los aciertos registrados.

Números ganadores del domingo 9 de agosto

Melate: 1, 2, 23, 38, 47, 55 — Adicional: 35

1, 2, 23, 38, 47, 55 — Adicional: 35 Revancha: 6, 9, 18, 27, 43, 55

6, 9, 18, 27, 43, 55 Revanchita: 2, 13, 24, 28, 41, 45

Si compraste un boleto para el sorteo 4250, revisa tus números con atención y consulta los canales oficiales para confirmar si obtuviste algún premio.