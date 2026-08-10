Restauración integral del Teatro Peón Contreras de Mérida aún no inicia; esperan estudios y aval del INAH

La restauración integral del Teatro José Peón Contreras se encuentra en su etapa inicial, pues antes de intervenir el inmueble deberán concluirse diversos estudios técnicos y obtenerse los dictámenes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Patricia Martín Briceño, titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), informó lo anterior y explicó que, luego de la visita de la secretaria federal de Cultura, Claudia Curiel, se sostuvo una reunión con el INAH para establecer las condiciones bajo las cuales deberá realizarse la intervención, debido a que se trata de un edificio histórico que no puede ser modificado sin el acompañamiento y autorización de ese Instituto.

Actualmente, la Secretaría de Infraestructura para el Bienestar realiza estudios que no se limitarán al área donde ocurrió el incendio, sino que abarcarán las instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como la estructura general del teatro. El objetivo, señaló Martín Briceño concretar una restauración integral del inmueble.

Noticia Destacada Tos ferina se desploma en Yucatán: pasa de 30 casos a sólo uno en 2026

“Hay que decirlo, el siniestro se da por años que no tuvo el mantenimiento adecuado”, indicó la secretaria, al señalar que la revisión de las instalaciones es fundamental para evitar que, después de una restauración vuelvan a presentarse problemas que pongan en riesgo el edificio.

El deterioro de la fachada

Respecto al deterioro visible en la fachada, explicó que no puede atenderse simplemente con pintura comercial, pues el inmueble requiere materiales especiales y cualquier intervención debe realizarse bajo supervisión del INAH. Incluso, recordó, en algún momento se comenzaron trabajos de pintura y fueron detenidos por el Instituto, debido a que las diferentes capas de pintura aplicadas anteriormente también habían contribuido al deterioro de los muros. La restauración contemplará el retiro de la vegetación que ha crecido en distintas partes de la fachada.

Una vez concluidos los estudios serán presentados al INAH para su dictaminación. Posteriormente deberán participar otras instancias relacionadas con la construcción y restauración de inmuebles públicos para determinar el presupuesto y las características de los trabajos.

Noticia Destacada Robo hormiga, el enemigo silencioso del comercio en Yucatán: se come hasta el 5% de las ganancias

Martín Briceño precisó que todavía deberán realizarse los procesos de licitación para definir a la empresa que estará a cargo de la intervención, por lo que aún no existe una fecha inmediata para el inicio de la restauración integral.

Mientras tanto, el INAH continúa con los trabajos en la cúpula, particularmente en el espacio afectado por el incendio. La intención ahora es ampliar la intervención al conjunto del inmueble, debido a sus dimensiones, antigüedad y las condiciones que presenta.