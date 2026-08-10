Desde Dzityá, Cecilia Patrón rendirá el informe de resultados de su segundo año como Alcaldesa de Mérida

El próximo 29 de agosto, la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, llevará a cabo su segundo informe de trabajo correspondiente a su actual trienio al mando de la alcaldía de Mérida.

Este año, la cita para rendir cuentas a la ciudadanía se trasladará del Palacio Municipal a la comisaría de Dzityá al norte de la ciudad, en un esfuerzo por acercar el trabajo de la administración municipal directamente a los meridanos.

Patrón Laviada dio a conocer los detalles preliminares durante la conferencia matutina de esta semana, donde detalló que el cambio logístico obedece a su intención de mantenerse cerca de la ciudadanía, en especial cuando se trata de ofrecer resultados de forma transparente.

Noticia Destacada Mérida estrena Centro Municipal de las Juventudes para impulsar talento, empleo y emprendimiento

”Para nosotros son importantísimas las comisarías de Mérida, nuestros pueblos originarios, reconociendo el valor que le dan a nuestra identidad y a nuestras tradiciones”, expresó la alcaldesa al explicar la ubicación del ejercicio de rendición de cuentas en una comisaría. Asimismo, enfatizó que esta es la primera vez que se hace de esta forma, cambiando así el protocolo que llevó durante su primer informe que se llevó a cabo en los bajos del palacio municipal.

En cuanto a las expectativas de visitantes, la alcaldesa reveló que se prevé una asistencia de 3 mil personas, entre ciudadanos e invitados especiales. Sobre estos últimos, no descartó la presencia de figuras políticas ligadas al Partido Acción Nacional, así como legisladores locales y federales de este mismo partido político.

Noticia Destacada Cecilia Patrón destaca participación ciudadana como clave para mantener la seguridad en Mérida

“Tomamos protesta en el sur de Mérida y hoy vamos a las comisarías, que nadie se nos quede atrás, un ayuntamiento cercano, un ayuntamiento de la gente, por la gente y con la gente. Así que estamos muy contentos y emocionados y esperamos a todas y todos los meridianos, será una alegría para mí que me acompañen en esta fecha importante que es la rendición de cuentas”, declaró la mandataria municipal.

Como último punto, externó una invitación a toda la ciudadanía a asistir a la plaza principal de la comisaría de Dzityá el 29 de agosto, en punto de las 10:00 horas, para compartir con todos la información relevante sobre su segundo año al frente de la administración pública municipal.