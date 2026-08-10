Tos ferina se desploma en Yucatán: pasa de 30 casos a sólo uno en 2026

La tos ferina se desplomó en Yucatán: pasó de 30 casos confirmados en el 2025 a sólo uno en lo que va de este año, una reducción superior al 96 por ciento, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

El reporte correspondiente a la semana epidemiológica 29 coloca a Yucatán entre las entidades con las mayores disminuciones de esta enfermedad prevenible mediante vacunación. El único caso confirmado durante el 2026 corresponde a un paciente masculino y, hasta el último corte, no se habían registrado nuevos contagios.

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La caída también se refleja en los otros estados de la Península. Campeche permanece sin casos en lo que va del año, después de haber acumulado 21 durante el mismo periodo del 2025.

En Quintana Roo, aunque la reducción también es importante, todavía se mantiene una mayor incidencia respecto a sus vecinos: pasó de 12 casos el año pasado a tres en 2026, correspondientes a dos hombres y una mujer, lo que representa una disminución del 75 por ciento.

Baja casi 89% en el país

El comportamiento de Yucatán forma parte de una marcada reducción a nivel nacional. En México, los casos confirmados de tos ferina pasaron de mil 252 en 2025 a 143 durante el mismo periodo de este año, equivalente a una disminución cercana al 89 por ciento.

El propio registro epidemiológico muestra que la tendencia se mantiene: durante la semana epidemiológica 29 únicamente se notificaron seis casos en todo el país, por debajo de la mediana semanal de siete casos registrada entre el 2021 y el 2025.

La tos ferina es una infección respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis y representa un riesgo particularmente elevado para los bebés menores de un año, en quienes puede provocar complicaciones respiratorias graves e incluso la muerte.

Causas desconocidas

Aunque el descenso coincide con la vigilancia de las enfermedades prevenibles mediante vacunación, el boletín federal no establece una causa específica para esta reducción.

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Entre los factores que pueden influir se encuentran la cobertura de vacunación infantil, las estrategias de detección y los mecanismos de notificación y diagnóstico; sin embargo, no existe información suficiente en el reporte para atribuir el desplome a uno de ellos de manera directa.

El comportamiento será seguido por las autoridades sanitarias durante las siguientes semanas para determinar si la reducción se mantiene y evitar un repunte de una enfermedad que continúa representando un riesgo, principalmente para la población infantil más vulnerable.