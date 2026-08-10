Robo hormiga, el enemigo silencioso del comercio en Yucatán: se come hasta el 5% de las ganancias

Hasta 5 por ciento de las ganancias de un establecimiento comercial puede terminar esfumándose por el llamado robo hormiga, una pérdida silenciosa que golpea principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas y que puede deteriorar sus finanzas si no se detecta a tiempo.

José Enrique Molina Casares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán y de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servytur), advirtió que la sustracción constante de mercancía representa un problema histórico para los negocios y que, por su naturaleza, puede pasar inadvertido durante largos periodos.

Aunque el dirigente empresarial no cuenta con una estimación específica de cuánto dinero pierde el comercio yucateco por este ilícito, cifras de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) colocan el impacto del robo hormiga entre 3 y 5 por ciento de las ganancias de los establecimientos.

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El problema adquiere mayor peso en los pequeños negocios, que trabajan con márgenes reducidos y tienen menor capacidad para absorber pérdidas. Un faltante aparentemente menor puede convertirse, acumulado durante semanas o meses, en un golpe directo al capital destinado a reponer mercancía, cubrir gastos de operación o mantener el establecimiento abierto.

Molina Casares señaló que la vigilancia permanente de los productos y los inventarios es fundamental para detectar anomalías antes de que se conviertan en pérdidas mayores.

“El robo hormiga es una situación histórica que los comerciantes deben cuidar de cerca”, sostuvo, al destacar la importancia de establecer controles internos y revisar de manera constante las existencias.

Golpe silencioso

A diferencia de otros delitos que generan una denuncia inmediata, el robo hormiga puede acumularse sin que el propietario identifique con precisión cuándo, cómo o dónde desapareció la mercancía.

El dirigente empresarial explicó que por ello resulta indispensable profesionalizar los mecanismos de auditoría, control de almacenes y manejo de inventarios, principalmente en los negocios pequeños.

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Para reducir estas pérdidas, el CCE y la Canaco Mérida han impulsado programas de capacitación dirigidos tanto a propietarios como a trabajadores, con el propósito de fortalecer los controles internos de los establecimientos.

Mercancía ilegal

El robo hormiga se suma a otros factores que presionan al comercio formal, entre ellos los costos de operación, la informalidad y las condiciones de seguridad. En Yucatán, el propio sector empresarial ha advertido que la seguridad constituye un elemento indispensable para mantener la competitividad y dar certidumbre a las inversiones.

El comercio organizado también enfrenta el crecimiento de la venta de mercancía ilegal mediante redes sociales y plataformas digitales, situación que Canaco Mérida considera una competencia desleal para los establecimientos que sí cumplen con impuestos, renta, energía eléctrica, seguridad social y demás obligaciones.

Por ello, el sector empresarial insiste en fortalecer la prevención dentro de los establecimientos y mejorar los mecanismos de control, especialmente entre las Mipymes, donde una pérdida constante de mercancía puede terminar comprometiendo la viabilidad del negocio.