Trabajador cae junto con un poste y termina lesionado en Kalá, Campeche

Un trabajador de una empresa de servicios resultó lesionado luego de sufrir una caída mientras realizaba labores en un área ubicada entre un andador y un parque del fraccionamiento Kalá, situación que generó la movilización de vecinos y cuerpos de auxilio.

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El incidente ocurrió entre las calles Comalcalco y Campechén, donde el trabajador terminó en el suelo junto con un poste. Tras el accidente, vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia y solicitaron la atención de las autoridades municipales para revisar las condiciones del sitio.

El hombre presentó una herida sangrante en la frente, por lo que recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado al IMSS Concordia para su valoración médica.

JGH