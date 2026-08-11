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Trabajador cae junto con un poste y termina lesionado en Kalá, Campeche

Un trabajador resultó lesionado tras caer junto con un poste mientras realizaba labores en el fraccionamiento Kalá, en Campeche; fue trasladado al IMSS Concordia.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

11 de ago de 2026

1 min

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Trabajador resulta lesionado tras caer con un poste en fraccionamiento Kalá
Trabajador resulta lesionado tras caer con un poste en fraccionamiento Kalá / Dismar Herrera

Un trabajador de una empresa de servicios resultó lesionado luego de sufrir una caída mientras realizaba labores en un área ubicada entre un andador y un parque del fraccionamiento Kalá, situación que generó la movilización de vecinos y cuerpos de auxilio.

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El incidente ocurrió entre las calles Comalcalco y Campechén, donde el trabajador terminó en el suelo junto con un poste. Tras el accidente, vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia y solicitaron la atención de las autoridades municipales para revisar las condiciones del sitio.

El hombre presentó una herida sangrante en la frente, por lo que recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado al IMSS Concordia para su valoración médica.

JGH

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