Profepa descarta negligencia por muerte de 45 crías de tortuga en Playa Media Luna

El personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) concluyó la investigación sobre la muerte de 45 crías de tortuga en el campamento de Playa Media Luna, ocurrida hace tres semanas y no detectó presunta negligencia. Sin embargo, inició un procedimiento administrativo contra el Ayuntamiento para deslindar responsabilidades, confirmaron fuentes de la Comuna.

Durante las diligencias, integrantes del Programa de Tortugas argumentaron que el acontecimiento fue fortuito, debido a que la persona encargada de vigilar el sitio durante el periodo de eclosión de los huevos se enfermó. Además, explicaron que, por lo general, el nacimiento de los quelonios ocurre durante la noche y no de día, como sucedió esa vez.

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La dependencia federal informó al Gobierno municipal que, como parte del procedimiento, emplazará en los próximos días al Ayuntamiento para que presente documentos y permisos, además de explicar el manejo del campamento y las circunstancias en las que ocurrió la muerte masiva de las crías el mes pasado.