Resultados Sorteo Mayor 4024: número ganador y premio mayor de la Lotería Nacional

La suerte estuvo repartida este martes 11 de agosto, cuando la Lotería Nacional realizó el Sorteo Mayor 4024. El número 43983 se colocó como el gran ganador de la jornada al obtener el premio mayor de 21 millones de pesos.

La pizarra de resultados también incluyó otros números que recibieron premios de diferentes cantidades. Entre los principales destacan el 03832, que consiguió 2 millones 550 mil pesos, y el 08005, favorecido con 900 mil pesos.

Números ganadores del Sorteo Mayor 4024

43983 — 21 millones de pesos

— 21 millones de pesos 03832 — 2 millones 550 mil pesos

— 2 millones 550 mil pesos 08005 — 900 mil pesos

— 900 mil pesos 49104 — 240 mil pesos

— 240 mil pesos 51656 — 240 mil pesos

— 240 mil pesos 04228 — 240 mil pesos

— 240 mil pesos 15047 — 240 mil pesos

— 240 mil pesos 24998 — 120 mil pesos

— 120 mil pesos 44498 — 120 mil pesos

— 120 mil pesos 16758 — 120 mil pesos

— 120 mil pesos 11255 — 120 mil pesos

— 120 mil pesos 34066 — 120 mil pesos

¿Cuál fue el premio mayor del Sorteo Mayor 4024?

El 43983 fue el número ganador del premio mayor, correspondiente a 21 millones de pesos. La pizarra también muestra los demás números que obtuvieron premios durante este sorteo.

Los participantes pueden revisar su boleto de la Lotería Nacional para comprobar si alguno de los números coincide con los resultados publicados del Sorteo Mayor 4024.