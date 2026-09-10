El Calígula del Kremlin de Moscú

Al presidente ruso Vladímir Putin le gusta analizar ejemplos históricos y recordar acontecimientos del pasado lejano. Es un secreto a voces que durante sus negociaciones suele dar discursos basándose en cuentos populares que los historiadores clasifican como mitos pseudohistóricos. Entre los actores clave de la política mundial, se dice que Donald Trump fue quien peor toleró las historias sobre los pechenegos y los gobernantes que sentaron las bases de la grandeza del imperio.

No es difícil imaginar el rostro del presidente estadounidense, notoriamente afectado por un trastorno por déficit de atención, mientras sufría de una somnolencia tortuosa al escuchar a su homólogo ruso. Podemos estar seguros de que esto no frenó en lo más mínimo la estrategia de negociación de Putin.

Pero a Putin tampoco le importa en absoluto que se haya descubierto de quién tomó prestada su célebre frase, la cual caracteriza muy bien su ars poética como jefe de Estado. En la etapa final y más loca de su reinado, a Calígula le encantaba declarar: “Oderint dum metuant”. En español: “Que me odien, con tal de que me teman”.

El presidente ruso utiliza esta frase de Calígula con la misma creatividad con la que maneja los hechos históricos. Reaccionando una vez a las caricaturas que se hacían de él en la prensa occidental, expresó: “¡Que dibujen lo que quieran, lo importante es que teman!”.

En los últimos años, Dmitri Medvédev, quien amenaza frecuentemente con el uso de armas nucleares, ya ha modificado las palabras del loco gobernante romano y del igualmente sanguinario líder imperial ruso, afirmando: “Si no nos respetan, que nos teman”. Después de todo esto, no es de extrañar que, durante sus arrebatos más delirantes, escuchemos regularmente alguna versión del pensamiento caliguliano-putinista por parte de los propagandistas de Moscú.

Tras experimentar los últimos veinte años de su mandato, resulta totalmente comprensible por qué Putin se inspiró en Calígula y no en algún humanista. Multitud de análisis de institutos de investigación y expertos que examinan los acontecimientos más recientes de la guerra en Ucrania y las posibilidades de unas negociaciones de paz señalan la enorme importancia del infundio del miedo, el farol y el engaño en las acciones de Moscú.

Ucrania está destruyendo de manera muy eficaz la retaguardia técnica militar, industrial y logística de Rusia, apoyándose en parte en drones y misiles de desarrollo propio, y en parte en la tecnología militar y el soporte satelital recibidos de sus aliados occidentales. La respuesta de Putin a esto es intensificar aún más los ataques con misiles y drones, con una vehemencia nunca antes vista. Las evaluaciones difieren sobre quién y qué ha logrado hasta ahora en esta quinta fase estival de la guerra, que es a la vez una de las más sangrientas.

Desde hace medio año, los ucranianos causan al enemigo pérdidas que superan los 30.000 o 35.000 efectivos al mes. Con ello han conseguido que el ejército ruso, con sus prácticas actuales de movilización, no pueda suplir la escasez de personal en sus unidades de combate.

Moscú puede tener dos respuestas ante esto. Según una de ellas, tendrían que alinear a más soldados que antes -otros 300.000 combatientes- para romper la línea de defensa ucraniana. El cuerpo de generales y la renovada cúpula militar llevan años intentando convencer a Putin de esto. La otra solución posible la podrían ofrecer armas más modernas que las actuales. Sin embargo, las posibilidades del ejército ruso para poner en servicio tecnología militar moderna y más eficiente son muy limitadas.

Han logrado aumentar significativamente el número de drones utilizados y también han mostrado una innovación importante con el desarrollo de drones con turbina de gas. Por el contrario, respecto al arma maravillosa bautizada como Zircón -anunciada como hipersónica e inderribable-, se ha demostrado precisamente en los últimos días que los sistemas Patriot son capaces de destruirla con gran eficacia.

Putin todavía puede intentar cambiar el rumbo de la guerra a su favor mediante una movilización general y destruyendo las grandes ciudades ucranianas hasta volverlas inhabitables. ¿Hasta qué punto es capaz el presidente ruso de tomar decisiones racionales basadas en realidades no maquilladas? A juzgar por lo que le hemos oído últimamente, no debemos esperar milagros.

La información que se filtra persistentemente desde la retaguardia apunta a preparativos inequívocos. El presidente ruso, por supuesto, niega que se esté preparando para una movilización; se nota que teme la reacción de las masas.

También puede tener consecuencias peligrosas el hecho de que los rusos intenten congelar a Kiev y a las demás grandes ciudades ucranianas. Mientras que Kiev y Járkov esperan los meses fríos ya curtidas por la experiencia de varios inviernos infernales, la población de Moscú y San Petersburgo confía sobre todo en la eficacia de la defensa aérea y de las autoridades municipales.

Los dos meses que quedan hasta la llegada de las heladas invernales transcurrirán bajo el signo de la herramienta habitualmente empleada por Putin. La mayor parte de la campaña de infundio de miedo estará dirigida a la población ucraniana, pero también le tocará su parte a Europa y a los aliados más activos de Ucrania.

Las señales que provienen principalmente de Alemania y de los tres estados bálticos hablan de actividades que apuntan a una guerra híbrida rusa. Las incursiones aéreas, las acciones de sabotaje que afectan a la infraestructura energética y los incendios en fábricas vinculadas a la industria militar por toda Europa han despertado al continente.

A la luz de los acontecimientos más recientes, los ministros de Defensa de la UE ya debatieron en Wicklow, Irlanda, el apoyo militar prestado a Ucrania, así como las medidas contra las amenazas marítimas e híbridas. Ya ningún líder europeo cuestiona que hay mucho por hacer; sin embargo, las evaluaciones difieren sobre la magnitud de los riesgos con los que hay que contar.

Citando información de inteligencia estadounidense y báltica, así como análisis de expertos, el Wall Street Journal, The Guardian y Defense News llamaron la atención principalmente sobre la posibilidad de provocaciones y acciones híbridas. Las reacciones europeas y estadounidenses intentaron calmar la tensión, que es notablemente creciente.

Más de cincuenta aviones de la fuerza aérea de la NATO —entre ellos cazas F-35 estadounidenses, noruegos y polacos, aviones AWACS y sistemas especiales de guerra electrónica— dejaron claro qué sucedería en caso de una agresión rusa. La cúpula militar rusa entendió el mensaje de las maniobras militares de varios días lanzadas sin previo aviso el 18 de agosto.

Moscú tuvo que enfrentarse a un acontecimiento incluso más contundente que este ejercicio militar. Recientemente, unidades noruegas y estadounidenses desplegaron misiles de crucero Tomahawk y sistemas StrikeMaster en Noruega, en los alrededores de Trondheim y en la isla de Jan Mayen.

La aparición de estas técnicas de lanzamiento de misiles y de las estaciones de radar asociadas a ellas equivale a una pesadilla para Putin. En el Kremlin sin duda entienden que es solo cuestión de tiempo que aparezcan medios de ataque similares en Finlandia, Alemania, Polonia y Rumania.

Aún no se sabe cuál será la reacción del presidente ruso ante todo esto. Pero vale la pena recordar que en 1983, tras la decisión de Ronald Reagan, se desplegaron misiles Pershing II en Europa como respuesta al despliegue de los misiles soviéticos SS-20. El paso firme de la NATO obligó entonces a la Unión Soviética a replantearse su política de la Guerra Fría.

Putin se encuentra ahora bajo una presión mayor que nunca. En Biskek, la capital de Kirguistán, se inauguró en el último día de agosto la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. En ella, China e India instaron a Rusia a poner fin a la guerra en Ucrania lo antes posible. Sus palabras, tanto por parte de Narendra Modi como de Xi Jinping, fueron dirigidas a Putin. Hicieron esto a pesar de ser los mayores beneficiarios de esta guerra.

El presidente ruso, fiel a su costumbre, actúa como si todo estuviera en orden. Esboza planes difusos sobre desarrollos económicos a gran escala, y sus visiones asocian una importancia económica mundial a la Rusia del futuro. Los problemas de hoy, la escasez de gasolina, las refinerías de petróleo destruidas, las pérdidas humanas que se cuentan por millones y la economía que se desmorona no existen en la cabeza del presidente.

Para Putin lo importante es que le teman. Las palabras de Calígula han calado en el líder imperial ruso. ¿Habrá llegado algo más hasta él sobre el reinado del tercer emperador del Imperio Romano? Tal vez solo conoce su frase favorita y no ha oído hablar de que la tiranía de Calígula tuvo un final trágico.

Según la historiografía, sus propios guardaespaldas acabaron con él con 30 puñaladas.